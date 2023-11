Les abonnés de Netflix reçoivent l’un des meilleurs jeux de la décennie : Hades

Netflix a annoncé l’arrivée d’une série de nouveaux jeux sur sa plateforme mobile. En tête de liste, on trouve Hades, le jeu à succès de Supergiant Games sorti en 2020, qui sera disponible sur les appareils mobiles pour tous les abonnés Netflix dès son lancement.

Netflix Games a été lancé en 2021 et continue d’élargir son offre de titres. L’entreprise a renforcé son engagement en faveur des jeux lors du stream Geeked Week de ce weekend, qui a révélé plusieurs jeux à venir sur la plateforme. Hades est le joyau de la couronne, mais plusieurs autres jeux notables arriveront bientôt sur la plateforme.

Katana Zero

Death’s Door

Money Heist

Chicken Run: Eggstraction

The Dragon Prince: Xadia

Braid: Anniversary Edition

Hadès est l’un des meilleurs jeux de 2020 et est actuellement disponible sur PC, PlayStation, Nintendo Switch et Xbox. Une suite, Hadès 2, est en cours de développement et entrera en accès anticipé au cours du 2e trimestre 2024. On notera également parmi les ajouts Katana Zero et Death’s Door, deux succès critiques de l’éditeur Devolver Digital. Nous ne disposons pas encore des dates de sortie exactes pour ces jeux, mais ils seront disponibles pour tous les abonnés Netflix sans frais supplémentaires lors de leur lancement.

Braid: Anniversary Edition est un remaster du jeu indépendant original de 2008. Il est sorti initialement sur Xbox 360 avec le Xbox Live Arcade, puis sur PC et PS3. Pour célébrer le 15e anniversaire du jeu, la remasterisation proposera un son amélioré, des graphismes peints à la main et des animations plus fluides. Les joueurs auront également la possibilité de passer de l’ancienne à la nouvelle version de Braid à la volée. La sortie est prévue pour avril 2024.