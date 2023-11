Les profils de Google Messages ont le potentiel d’être une nouvelle fonctionnalité importante qui améliorerait l’expérience de la messagerie pour les utilisateurs. Il sera intéressant de voir comment Google met en œuvre les profils et comment il les intègre à d’autres fonctionnalités de Messages, telles que RCS et les discussions de groupe.

Si les profils sont mis en œuvre, il est probable qu’ils apparaîtront en haut des conversations dans Google Messages. Je suppose qu’en tapant sur le nom ou la photo d’un profil, on pourrait ouvrir une page de profil contenant plus d’informations sur l’utilisateur, que les autres utilisateurs pourraient ensuite enregistrer dans la fiche de contact correspondante.