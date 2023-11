Apple pourrait bientôt commencer à travailler sur ses premiers iPad Pro OLED

L’iPad Pro d’Apple est certainement le choix numéro un pour le titre de meilleure tablette que vous puissiez acheter, et il pourrait bientôt devenir encore meilleur avec l’ajout de la technologie OLED pour son écran déjà éblouissant. Selon les dernières rumeurs, cette technologie d’écran haut de gamme devrait être introduite l’année prochaine, les nouveaux modèles d’iPad Pro OLED entrant en production dès février 2024.

La rumeur provient du journal sud-coréen Chosun Ilbo, qui note que la date de février est plus précoce que ce qui était prévu à l’origine. Néanmoins, un calendrier aussi précoce dans l’année pourrait indiquer que les tablettes seront lancées vers le milieu de l’année 2024, coïncidant peut-être avec la Worldwide Developers Conference (WWDC) d’Apple en juin.

À l’heure actuelle, l’iPad Pro de 12,9 pouces utilise ce qu’Apple appelle un écran Liquid Retina XDR basé sur la technologie mini-LED (tandis que le modèle 11 pouces ne dispose pas de la technologie mini-LED). Par rapport à l’OLED, les panneaux mini-LED offrent une luminosité et une endurance améliorées, mais peuvent souffrir en ce qui concerne l’éclairage par pixel, les angles de vision et le contraste. Les écrans OLED n’ayant pas besoin d’être rétroéclairés, ils peuvent également améliorer l’autonomie de la batterie.

Le mini-LED a été utilisé comme un palliatif alors qu’Apple attendait que le prix de l’OLED devienne plus abordable, ce qui est apparemment le cas.

Apple s’en est tenu au mini-LED pendant quelques années, alors que ses concurrents adoptaient l’OLED dans leurs appareils. Aujourd’hui, il semble qu’Apple soit prête à passer à l’OLED, ce qui pourrait annoncer une amélioration majeure pour les fans de sa tablette haut de gamme.

Les projets d’Apple en matière d’OLED

Les tablettes iPad Pro d’Apple ne sont pas les seuls produits pour lesquels la société serait en train de passer aux écrans OLED. Selon l’analyste Ross Young, le MacBook Pro pourrait bénéficier du même traitement, mais pas avant au moins 3 ans. Le MacBook Air devrait lui aussi passer aux écrans OLED, même si sa date de lancement, fixée à 2024, semble peu probable étant donné les retards pris par le MacBook Pro.

Toutefois, il ne faut pas s’attendre à ce que tous les appareils Apple passent à la technologie OLED. La société devrait réserver les écrans OLED à ses produits phares, de sorte que l’iPad Air, l’iPad mini et l’iPad d’entrée de gamme ne bénéficieront probablement pas de cette technologie. Le nouvel iPad Pro (2024) devrait être dévoilé après la refonte de trois nouveaux modèles d’iPad au cours du premier trimestre 2024. Nous devrions voir l’iPad de base de 11e génération arriver sur le marché, ainsi qu’un nouvel iPad Air équipé de la puce M2 (qui remplace la puce M1 de la version actuelle de l’appareil). La puce A17 Pro ou A16 Bionic devrait remplacer la puce A15 Bionic sur l’iPad mini de septième génération.

En effet, les panneaux OLED sont coûteux, et le rapport de Chosun Ilbo indique qu’ils devraient coûter jusqu’à trois fois le prix des écrans OLED mobiles. C’est probablement ce coût élevé qui a poussé Apple à attendre si longtemps avant d’adopter l’OLED pour ses iPad. 60 % des commandes ont été passées à LG Display et les 40 % restants à Samsung Display.

Redonner un élan à la gamme

Le secteur des tablettes d’Apple, comme l’ensemble de l’industrie en général, a souffert d’une baisse de la demande après la pandémie. Au début de la pandémie, les tablettes s’envolaient des rayons des boutiques, car les personnes travaillant à domicile les utilisaient pour leur travail pendant la journée et pour regarder des films le soir. Les enfants s’en servaient pour suivre des cours à distance et faire leurs devoirs pendant la journée, et pour jouer à des jeux vidéo et poster sur des sites de médias sociaux pendant la nuit.

Mais maintenant que les gens sont retournés au bureau et les enfants à l’école, la demande pour cet appareil polyvalent a diminué. Quant à Apple, le fait que l’entreprise n’ait pas du tout rafraîchi sa gamme d’iPad au cours de l’année n’a pas aidé. Mais c’est quelque chose qu’Apple prévoit de faire l’année prochaine.