L’assistant Siri d’Apple, alimenté par l’IA, pourrait débarquer dès la WWDC 2024

La plus grande nouveauté de l’iPhone 16 pourrait être l’IA sur l’appareil, selon de nouvelles rumeurs affirmant qu’Apple pourrait annoncer un assistant Siri de nouvelle génération lors de la WWDC 2024.

Ces spéculations proviennent du célèbre Revegnus sur X (anciennement Twitter), qui affirme qu’« Apple utilise actuellement le LLM [large language model] pour réorganiser complètement Siri et en faire l’assistant virtuel ultime » et que « le premier produit devrait être dévoilé à la WWDC 2024 ».

Good news:

Apple is currently using LLM to completely revamp Siri into the ultimate virtual assistant and is preparing to develop it into Apple’s most powerful killer AI app.

This integrated development effort is actively underway, and the first product is expected to be… pic.twitter.com/rN3Fh3sw7L

— Revegnus (@Tech_Reve) November 9, 2023