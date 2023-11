WhatsApp confirme l’arrivée de publicités sur sa plateforme

Il a également été révélé que la principale source de revenus de WhatsApp est son Business API, qui peut aider les petites et grandes entreprises à entrer en contact avec leurs clients, grâce aux divers outils proposés par WhatsApp. Il s’agirait d’un chiffre d’affaires de 10 milliards de dollars par an, qui ne cesse de croître !

Comme les publicités WhatsApp n’interrompent pas vos conversations, on peut considérer qu’il s’agit d’une bonne chose. Mais les publicités, où qu’elles soient sur la plateforme, enlèveront l’essence même de la plateforme de messagerie et ne manqueront pas d’attirer l’attention de manière négative. En tant qu’utilisateur fréquent de WhatsApp, je ne pense pas être prêt à ce que la plateforme devienne un repaire de publicités ou une chose payante si vous ne voulez pas de publicités !

Cathcart n’a pas confirmé quand les publicités arriveront sur WhatsApp ni comment la plateforme s’assurera qu’elles ne deviennent pas une nuisance. On ne sait pas non plus quelles données la plateforme utilisera pour cibler les publicités sur les utilisateurs de WhatsApp, étant donné que les conversations sur le service sont chiffrées de bout en bout.

Cathcart a déclaré : « Nous ne le faisons pas et nous n’en discutons pas. Nous ne pensons pas que ce soit le bon modèle. Les gens, lorsqu’ils ouvrent leur boîte de réception, ne veulent pas voir de publicité ». Si cette décision constitue un répit important, elle n’est pas pour autant une bonne nouvelle. Cathcart a en effet évoqué la possibilité d’inclure des publicités dans d’autres sections de WhatsApp, comme les Chaînes et les Statuts (sa version des Stories qui disparaissent).

Lors d’une récente interview accordée au site brésilien Folha de S. Paulo, Will Cathcart a expliqué ce que WhatsApp pensait de la diffusion de publicités sur la plateforme. Cathcart a donné une réponse positive et a déclaré que WhatsApp ne placerait pas de publicités dans la boîte de réception ou dans les discussions , ce qui est une excellente chose. Imaginez que vous voyiez des publicités lorsque vous répondez à un texte important de temps en temps !

Nous avons entendu parler de WhatsApp avec des publicités depuis 2018, mais au grand soulagement de tous, cela ne s’est pas produit et nous n’avons pas eu de plan d’abonnement pour la plateforme de messagerie très populaire. Elle est restée gratuite avec les nombreuses nouvelles fonctionnalités que nous avons vues. Il s’avère que les publicités pourraient bientôt être explorées dans WhatsApp , comme l’a laissé entendre le chef de WhatsApp, Will Cathcart.