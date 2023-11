IKEA lance sa première bande LED connectée à un prix raisonnable

IKEA a lancé aux Pays-Bas la Ormanäs, sa première bande lumineuse LED RVB connectée, qui semble être une alternative abordable et prometteuse aux produits tels que Philips Hue et TP-Link, et dont on espère qu’elle sera commercialisée dans le monde entier.

La nouvelle nous vient du site technologique néerlandais Tweakers, qui note que le Ormanäs est compatible avec le protocole Zigbee de 4 mètres pour 29,99 €, qui fonctionne avec le hub connecté Dirigera de l’entreprise. La bande lumineuse n’est disponible qu’aux Pays-Bas pour l’instant, mais IKEA commence généralement ses déploiements dans ce pays avant d’introduire ses produits en France et ailleurs.

La bande lumineuse est simple et, à en juger par les images présentées sur le site de IKEA, elle ne comporte pas de LED adressables individuellement comme certaines bandes lumineuses plus sophistiquées du marché — ce qui signifie que l’ensemble de la bande n’affichera qu’une seule couleur à la fois. Néanmoins, elle prend en charge plusieurs méthodes de contrôle comme l’application IKEA Home et la télécommande IKEA Styrbar, ainsi que les plateformes de maison connectée Apple HomeKit, Google Home et Amazon Alexa (par l’intermédiaire du hub Dirigera). Elle prend également en charge Google Home et Amazon Alexa.

Et comme il s’agit d’une bande LED assez standard, vous pouvez la couper à la longueur voulue dans les endroits désignés.

La Ormanäs présente un bon équilibre de caractéristiques — elle est abordable, longue, graduable et, grâce à la commande Zigbee, elle est susceptible d’être très réactive. Il est rare de voir une bande LED connectée qui coche toutes ces cases et prend également en charge HomeKit et le contrôle hors domicile depuis l’application du fabricant — ce que le hub Dirigera améliore par rapport à la Trådfri Gateway de IKEA aujourd’hui disparue.

Pas encore en France

À terme, IKEA prévoit d’ajouter la prise en charge de Matter au hub Dirigera, ce qui devrait rendre la configuration multiplateforme plus fluide étant donné la dernière mise à jour de Matter. C’est une bonne chose pour le marché de la maison connectée que IKEA vise avec des produits connectés bon marché comme le variateur de lumière sans fil Rodret à 8 $ ou les capteurs de contact Parasoll qu’elle lancera l’année prochaine. Cela signifierait également l’ajout du support Samsung SmartThings.

Ce produit pourrait être populaire étant donné son prix, car il semble être une solution bon marché, mais efficace que vous pouvez connecter à votre système de maison connectée pour une expérience totalement intégrée.