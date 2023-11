Google écrit aux régulateurs dans l’espoir qu’ils obligent Apple à prendre en charge le RCS

Dans un récent développement rapporté par le Financial Times, Google et les principales entreprises de télécommunications européennes ont demandé à la Commission européenne de classer iMessage comme un service « essentiel » dans le cadre de la loi sur les marchés numériques (DMA), soulignant son rôle crucial en tant que canal de communication entre les entreprises et les clients.

Google a plaidé pour qu’Apple adopte RCS, une norme de messagerie multiplateforme, dans le cadre de sa campagne #GetTheMessage. Google affirme que l’exclusivité d’iMessage d’Apple est une décision stratégique et souligne le besoin d’interopérabilité avec d’autres services de messagerie. La raison pour laquelle Apple a fait la sourde oreille aux demandes de Google jusqu’à présent est que le géant technologique basé à Cupertino pense qu’iMessage reste un argument de vente important pour l’iPhone et que l’ajout du support RCS pourrait réduire l’attrait de l’application de messagerie d’Apple, ce qui réduirait les ventes d’iPhone. Il est donc clair qu’Apple ne prendra en charge le RCS que si les autorités de régulation l’y obligent.

C’est ce qui a failli se produire au début de l’année, lorsque la loi européenne sur les marchés numériques (DMA) aurait pu contraindre Apple à prendre en charge le RCS dans les 27 pays membres de l’Union. Pour cela, l’UE aurait dû désigner iMessage comme « gardien », ce qui signifie qu’il aurait dû avoir 45 millions d’utilisateurs mensuels dans l’UE, ce qui n’était pas le cas. Par conséquent, Apple, du moins pour l’instant, n’est pas tenu d’ajouter la prise en charge du RCS à iMessage dans l’UE.

Si l’application Messages d’Apple permet d’envoyer des messages multiplateformes par SMS, les fonctions améliorées d’iMessage, telles que le chiffrement et le partage de médias de meilleure qualité, restent exclusives à l’écosystème d’Apple.

La lettre, cosignée par Google et les PDG de grandes entreprises de télécommunications (Vodafone, Deutsche Telekom, Telefónica et Orange), affirme qu’iMessage peut être considéré comme un service de plateforme de base parce qu’il est exploité par une entreprise ayant des revenus substantiels et une base d’utilisateurs importante, en particulier dans le secteur des entreprises. La lettre soutient qu’iMessage sert de passerelle vitale entre les entreprises et les consommateurs, ce qui justifie la désignation d’Apple en tant que gardien du service dans le cadre de la DMA.

Réponse d’Apple sur RCS

Apple a répondu en déclarant que iMessage est conçu pour la communication personnelle des consommateurs et ne relève pas du champ d’application de la DMA. L’entreprise affirme que les consommateurs ont accès à diverses applications de messagerie et que iMessage est axé sur la communication personnelle.

L’enquête de la Commission sur la potentielle classification d’iMessage en tant que service de plateforme principal est en cours et une décision est attendue pour février de l’année prochaine. Apple maintient sa position sur la conception d’iMessage centrée sur le consommateur et attend de nouvelles discussions avec la Commission.

Si Google obtient gain de cause, Apple pourrait limiter la portée de la décision de l’UE en limitant la prise en charge du RCS dans iMessage aux 27 pays membres de l’UE.