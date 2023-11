Le Samsung Galaxy A25 réapparaît avant l’annonce officielle

Enfin, le smartphone de milieu de gamme de Samsung sera alimenté par une batterie d’une capacité de 5 000 mAh avec une charge rapide de 25 W, et devrait être livré avec Android 14. Une sortie au premier trimestre 2024 est plus probable pour le Galaxy A25, surtout si l’on considère que le modèle précédent (Galaxy A24) a fait ses débuts au printemps.

you might also like