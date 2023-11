WhatsApp teste une fonction permettant de rechercher des messages par date

WhatsApp s’enrichit encore d’une nouvelle fonctionnalité qui rendra l’expérience plus pratique pour les utilisateurs, après l’ajout de fonctions telles que la vérification de l’adresse électronique, les gestes « double-tap-to-skip » pour les vidéos, et la possibilité d’utiliser deux comptes sur le même smartphone.

Les applications de messagerie peuvent être des trésors d’informations, et il y a beaucoup de choses que nous envoyons et que nous aimerions pouvoir retrouver plus tard. WhatsApp travaille actuellement à rendre ce processus encore plus facile dans le cas où vous savez quand vous avez envoyé le message — la plateforme travaille à obtenir une option de recherche par date.

Cette information provient de WABetaInfo et indique que WhatsApp est en train de tester une telle fonctionnalité. Actuellement, elle n’est testée que pour le client Web et peut-être qu’à un moment ultérieur, elle devrait être disponible pour Android et iOS. Bien sûr, comme pour toute fonctionnalité en cours de test, WhatsApp peut décider de la supprimer complètement, alors gardez cela à l’esprit.

Actuellement, la fonctionnalité est disponible pour certains bêta testeurs sur WhatsApp Web 2.2348.50. Elle vous permet de rechercher les messages que vous avez envoyés en sélectionnant une date dans un calendrier. Vous pouvez ensuite faire défiler les messages que vous avez envoyés à cette date.

Il s’agit de l’une des améliorations les plus utiles apportées par WhatsApp au cours des derniers mois, car la recherche dans les conversations sur WhatsApp peut s’avérer assez laborieuse. Il devrait également être possible de rechercher des messages contenant des notes vocales, des images et d’autres médias, du moins tant que l’utilisateur se souvient de la période de temps au cours de laquelle le message a été reçu.

Pour l’instant, la fonctionnalité semble assez stable, espérons qu’il ne faudra pas attendre trop longtemps avant qu’elle n’apparaisse pour les bêta-testeurs sur mobile, et pourquoi pas dans une version stable de WhatsApp dans un avenir pas si lointain ?