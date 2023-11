Nintendo et Sony s’associent pour un film sur The Legend of Zelda

Après l’échec du film d’animation Super Mario Bros. en 1993, Nintendo a tenu ses principales franchises de jeux vidéo à l’écart d’Hollywood pendant des décennies. Mais avec le succès fulgurant du film d’animation Super Mario Bros. le film, Nintendo va lâcher son autre titre phare sur les écrans de cinéma.

Selon The Hollywood Reporter, Nintendo et Sony Pictures prévoient une adaptation en prises de vue réelles de The Legend of Zelda.

Bien que Sony et Nintendo soient rivaux en matière de consoles de jeu, les deux sociétés ont apparemment prévu le film Zelda depuis longtemps. Dans le cadre de l’annonce, Nintendo et Sony ont révélé que Wes Ball, le réalisateur de la trilogie The Maze Runner, est attaché à la réalisation de Zelda. Le prochain film de Ball, Kingdom of the Planet of the Apes, devrait sortir en salles le 24 mai 2024.

La série de jeux vidéo The Legend of Zelda a été créée par Shigeru Miyamoto en 1986, et le jeu de rôle est rapidement devenu l’un des titres les plus populaires de la société. Plusieurs suites ont été produites au cours des décennies suivantes, le jeu le plus récent, The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, étant sorti au début de l’année.

Miyamoto produira le film pour le compte de Nintendo aux côtés d’Avi Arad et de sa société, Arad Productions. Il serait également écrit par Derek Connolly, qui a notamment travaillé sur « Jurassic World ».

Sony et Nintendo cofinanceront également le film. Sur le compte Twitter officiel de Nintendo, Miyamoto a confirmé la nouvelle et a déclaré qu’il avait personnellement demandé à Arad de produire le film. Arad est l’ancien copropriétaire de Marvel qui a produit ou produit de manière exécutive tous les films Spider-Man à ce jour.

I have asked Avi-san to produce this film with me, and we have now officially started the development of the film with Nintendo itself heavily involved in the production. It will take time until its completion, but I hope you look forward to seeing it. [2] https://t.co/2H9lzzS5Pv — 任天堂株式会社 (@Nintendo) November 7, 2023

Sera-t-il prêt pour le 40e anniversaire de la franchise ?

Le développement du film en prises de vues réelles a déjà commencé, affirme le producteur. Cependant, Miyamoto maintient que le projet prendra un certain temps avant que les fans puissent voir leurs héros et héroïnes préférés sur grand écran. Les détails de l’intrigue et du casting sont actuellement gardés secrets, mais si le film suit la série de jeux vidéo, les fans et les joueurs pourront revivre les aventures du guerrier elfe Link, qui se lance dans la bataille contre le maléfique Ganon et sauve Zelda, la princesse d’Hyrule.

Pour l’instant, aucune date n’a été fixée pour la sortie en salles de The Legend of Zelda. Mais s’il est terminé avant 2026, il pourrait sortir juste à temps pour le 40e anniversaire de la franchise.