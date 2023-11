L’entreprise et Bard ont traversé de nombreuses épreuves au cours de leurs premières phases, en particulier lors de leurs débuts, où ils ont dû faire face à de nombreux problèmes et plaintes.

Les chatbots d’IA ont leur nom, et c’est parce qu’ils sont censés être quelque chose à qui les gens peuvent parler et demander de faire leur travail à leur place, Google étant connu pour sa technologie qu’elle appelle « Bard ».