L’application WhatsApp pour Mac est désormais disponible pour tous

Au début de l’année, WhatsApp a mis à disposition l’application native macOS pour un test bêta ouvert afin d’étendre sa portée à davantage d’appareils. Cela comprenait également l’introduction de l’application Windows active. Après la phase de bêta-test, il est maintenant temps que WhatsApp pour macOS soit accessible à tous puisqu’elle est désormais disponible.

WhatsApp a fait l’annonce depuis un post X (anciennement, Twitter). L’application WhatsApp pour macOS est désormais disponible au téléchargement depuis l’App Store. Il s’agit d’un lancement global pour tous les utilisateurs, donc, si vous souhaitez utiliser nativement WhatsApp sur votre appareil Mac, vous pouvez le faire dès maintenant.

Ce lancement intervient après que l’application dédiée à WhatsApp pour macOS soit passée en phase de bêta test l’année dernière. La version de la nouvelle application est basée sur Mac Catalyst, contrairement à la précédente version, qui était basée sur Electron. Cela devrait améliorer l’expérience d’utilisation globale par rapport au client de bureau.

L’application offre une expérience fluide et comprend des fonctionnalités telles que les appels audio et vidéo, la possibilité de glisser-déposer des fichiers et des actions telles que les chats archivés, les messages identifiés d’une étoile, etc. Vous devrez télécharger l’application et scanner le QR code pour relier votre compte WhatsApp sur un appareil Android ou iOS au Mac.

La nouvelle application WhatsApp pour macOS supprimera la nécessité d’ouvrir WhatsApp pour le Web et de scanner le QR code à chaque fois pour accéder aux discussions. Elle affichera également les notifications et les messages même lorsqu’elle est hors ligne. Vous n’aurez donc plus besoin de garder votre téléphone à portée de main.

Pour rappel, WhatsApp a récemment lancé une application dédiée aux iPad, une option très demandée.