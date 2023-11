Les mises à jour logicielles 2024 d’Apple retardées pour des raisons de contrôle de qualité

Apple a récemment achevé la première version de ses prochains systèmes d’exploitation iPhone, iPad et Mac, appelée M1. Les versions suivantes, M2, iOS 18, iPadOS 18 (appelé en interne « Crystal »), macOS 15 (« Glow »), watchOS 11 (« Moonstone ») et iOS 17.4, ont été brièvement retardées, mais devraient être publiées conformément au calendrier.

Ces dernières années, Apple a mis l’accent sur la qualité des logiciels, quitte à retarder l’ajout de nouvelles fonctionnalités. Le responsable de l’ingénierie logicielle d’Apple, Craig Federighi, a mis en œuvre des politiques visant à prévenir les régressions logicielles et à corriger rapidement les erreurs. Ces efforts ont permis de réduire le nombre de bugs et de retarder l’introduction de nouvelles fonctionnalités.

Le retard ne concerne pas l’ajout de nouvelles fonctionnalités, mais plutôt l’amélioration des performances du logiciel et la correction des bugs. Apple est connu pour ses logiciels conviviaux et axés sur la protection de la vie privée, ce qui rend le contrôle de la qualité crucial. Trouver un équilibre entre l’ajout de nouvelles fonctionnalités et le maintien d’un fonctionnement harmonieux est une priorité.

Apple a décidé de reporter le développement des mises à jour logicielles de l’année prochaine pour son iPhone, son iPad, son Mac et d’autres appareils . Cette décision a été prise pour résoudre des problèmes dans le code et améliorer la qualité globale de ses logiciels, comme le rapporte Mark Gurman de Bloomberg.