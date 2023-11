Les prochaines fonctions d’IA du Galaxy S24 pourraient nécessiter un abonnement

Samsung s’apprête à intégrer l’intelligence artificielle (IA) dans sa prochaine série Galaxy S24. Mais alors que l’impatience monte, une décevante rumeur fait surface : Samsung exigera-t-elle un abonnement pour accéder à ces fonctions d’intelligence artificielle dans la série Galaxy S24 ?

Samsung n’est pas étranger à la technologie de l’IA, ayant fait des progrès significatifs dans ce domaine. PhoneArena nous apprend que son dernier engagement, annoncé lors du AI Forum 2023, réitère l’intention de l’entreprise d’offrir une « nouvelle expérience » en intégrant l’IA dans ses appareils, avec des plans pour introduire des fonctions d’IA à partir de 2024.

Les spéculations vont bon train sur le fait que la prochaine série Galaxy S24 sera le porte-étendard de ces fonctions d’intelligence artificielle.

Modèle basé sur l’abonnement

Un récent rapport de Revegnus suggère que Samsung pourrait opter pour un modèle basé sur l’abonnement pour débloquer ces outils d’IA générative de pointe.

Samsung is actively pursuing the option of offering the on-device AI features of the S24 as a “subscription” service. —Revegnus (@Tech_Reve) November 6, 2023

Ce développement inattendu a soulevé des questions sur la raison pour laquelle les utilisateurs doivent payer pour les fonctions d’IA sur l’appareil.

« Cela n’a pas de sens de proposer un abonnement alors que le smartphone se charge de toute l’IA sur l’appareil. Une meilleure approche consisterait à le rendre encore plus rapide en utilisant le cloud computing comme option par un abonnement en déchargeant une partie de la charge d’IA sur le cloud », a commenté l’utilisateur X @seb_mc2, se faisant l’écho des sentiments de nombreux membres de la communauté technologique.

La vision de Samsung en matière d’IA

Bien que les détails précis des fonctions d’IA de Samsung restent entourés de secret, des rapports récents font état d’une entreprise révolutionnaire. En exploitant la puissance de la puce Exynos 2400, Samsung vise à introduire des fonctionnalités analogues à ChatGPT et Google Bard.

Ces fonctionnalités intégreront de manière transparente des chatbots dans les opérations du smartphone, ajoutant une nouvelle dimension à l’expérience de l’utilisateur.

En outre, l’annonce d’un outil de génération d’IA texte-image lors de l’événement de lancement du Exynos 2400 laisse entrevoir l’engagement de Samsung dans le traitement de l’IA sur l’appareil.

Évolution de l’assistant vocal Bixby

Les assistants vocaux comme Bixby ont connu un développement limité ces dernières années. Cependant, avec l’avènement de l’IA, Bixby pourrait connaître une transformation remarquable.

Samsung vise à réduire l’écart entre son assistant vocal et ses rivaux tel que Google Assistant et Siri d’Apple. Les nouvelles fonctionnalités pourraient inclure une fonction de synthèse vocale améliorée et des conversations plus naturelles, analogues à celles des humains, ce qui pourrait redéfinir le rôle des assistants vocaux dans notre vie quotidienne.

Il est important de noter que Samsung n’a officiellement confirmé aucune de ces rumeurs, et que le lancement de la série Galaxy S24 est attendu pour le 17 janvier 2024.