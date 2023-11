Google pourrait rendre la Pixel Watch 3 sans bouton

Lorsque l’on regarde la Pixel Watch et la Pixel Watch 2, le design est presque identique. Bien que Google ait le plus souvent évité de modifier le design du modèle de cette année, un nouveau brevet pourrait laisser entrevoir un changement de design pour la Pixel Watch 3. En effet, Google a déposé un brevet pour une nouvelle technologie de capteurs qui pourrait être utilisée pour contrôler les smartwatches par des gestes.

Le brevet, intitulé « Gesture recognition on watch bezel using strain gauges », décrit un système de capteurs qui pourraient être intégrés dans le boîtier d’une smartwatch afin de détecter des gestes tels que la pression, le tapotement, la pression et le glissement.

Le dépôt de brevet, d’abord remarqué par Wearable, affirme que les méthodes actuelles de contrôle des smartwatches, telles que la rotation des couronnes et des bagues tournantes, sont « raisonnablement efficaces » mais présentent un certain nombre d’inconvénients. Par exemple, elles peuvent rendre le processus de fabrication plus complexe, compliquer l’étanchéité de l’appareil et nuire à l’esthétique de la montre.

Le système de capteurs proposé par Google résoudrait tous ces problèmes. Les capteurs seraient intégrés dans le boîtier de la montre, ce qui les rendrait invisibles pour l’utilisateur et éliminerait toute pièce mobile. La montre serait ainsi plus facile à imperméabiliser et plus durable. En outre, les capteurs permettraient une expérience utilisateur plus transparente et plus intuitive.

Bien sûr, l’existence de ce brevet ouvre la discussion sur la possibilité que ce soit ce que Google a prévu pour sa prochaine smartwatch, la Pixel Watch 3. En particulier la possibilité d’un modèle sans bouton, puisque le dépôt de brevet fournit un certain nombre d’exemples de la façon dont les capteurs à jauge de contrainte pourraient être utilisés pour contrôler une smartwatch. Par exemple, un utilisateur pourrait appuyer sur le côté de la montre pour lire ou mettre en pause de la musique, toucher le haut de la montre pour ouvrir une application spécifique, presser les côtés de la montre pour effectuer un zoom avant ou arrière, ou faire glisser le côté de la montre pour faire défiler une liste.

Brevet sur les gestes de la Pixel Watch

Dans son dossier, Google suggère également que les capteurs pourraient être utilisés pour contrôler d’autres appareils, tels que les appareils de la maison connectée. Par exemple, un utilisateur pourrait presser les côtés de sa montre pour allumer les lumières ou faire glisser le côté de sa montre pour faire varier l’intensité du thermostat.

Comme nous le savons, les dépôts de brevet ne sont pas toujours une indication des caractéristiques d’un produit qui sera finalement livré aux consommateurs. Cependant, il est amusant de spéculer sur ce que Google a dans ses cartons en ce qui concerne son matériel. Espérons que cette technologie sera intégrée à la prochaine Pixel Watch.