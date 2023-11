Apple publie la mise à jour iOS 17.1.1

Apple a récemment publié la mise à jour iOS 17.1 avec de nouveaux ajouts pour AirDrop, Apple Music, et plus encore. Maintenant, nous avons la nouvelle mise à jour iOS 17.1.1, qui corrige quelques bugs notables. En outre, il y a la nouvelle mise à jour iPadOS 17.1.1 et la mise à jour watchOS 10.1.

La mise à jour iOS 17.1.1 corrige deux problèmes principaux. Le premier problème n’affichait pas correctement la neige sur le widget météo de l’écran de verrouillage.

Le second problème rendait Apple Pay et d’autres fonctions NFC indisponibles sur la série iPhone 15 (y compris l’iPhone 15, l’iPhone 15 Plus, l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max) après une recharge sans fil dans certaines voitures (BMW). Ces problèmes ont été résolus.

À part cela, quelques corrections de bugs ont été apportées, notamment en ce qui concerne la connectivité Wi-Fi et les arrêts inhabituels de l’appareil. La mise à jour iOS 17.1.1 ne comporte pas de nouvelles fonctionnalités, mais il est toujours bon de maintenir l’appareil à jour pour garantir la protection de la vie privée et la sécurité.

La mise à jour est désormais disponible pour les iPhone 11, 12, 13, 14 et 15. L’exercice consiste à se rendre dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle pour télécharger la mise à jour.

Apple teste également la mise à jour iOS 17.2 avec des fonctionnalités telles que l’application Journal, de nouveaux widgets, une option de traduction pour le bouton Action des modèles iPhone 15 Pro, et plus encore. La mise à jour devrait arriver d’ici la fin de l’année, mais on ne sait pas quand elle arrivera exactement. Je vous tiendrais au courant des mises à jour, alors restez à l’écoute. D’ici là, n’oubliez pas de mettre à jour votre iPhone avec la dernière version d’iOS 17.1.1 !