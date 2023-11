La refonte du gestionnaire de mots de passe de Google pourrait se profiler à l’horizon

Material Design 3, le dernier système de design open source de Google dévoilé lors de la conférence Google I/O 2023, est déjà intégré dans plusieurs applications et produits. Par exemple, WhatsApp expérimente des modifications Material Design sur Android afin d’aligner son apparence plus étroitement avec son application iOS.

Détaillée par le groupe Telegram non officiel Google News et relayée par Android Police , la refonte consiste à répartir les principales fonctionnalités du gestionnaire de mots de passe en trois onglets situés dans la barre de navigation inférieure — Mots de passe, Vérification et Paramètres .

Gérer tous les mots de passe des différents sites Web, applications et plateformes de réseaux sociaux peut être un véritable casse-tête. C’est pourquoi les services conçus pour rationaliser ce processus sont extrêmement utiles. Prenons l’exemple de Google et de son gestionnaire de mots de passe.