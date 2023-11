Lorsque vous appuyez sur une photo empilée, une nouvelle page s’ouvre et affiche la photo « Meilleur choix » ainsi qu’une barre inférieure avec toutes les autres photos de la pile. Vous pouvez modifier la photo sélectionnée en ouvrant n’importe quelle autre photo de la pile et en appuyant sur l’icône représentant trois points dans le coin supérieur droit. À partir de là, vous pouvez sélectionner « Définir comme premier choix ».

Une fois déployée, Photo Stack ne sera pas activée par défaut , mais devra être activée depuis l’option Paramètres > Préférences > Empiler les photos similaires de Google Photos. Une fois cette option activée, Google Photos commencera automatiquement à regrouper les photos analogues. En outre, il sera possible d’activer Photo Stack à partir de l’onglet principal Photos, en cliquant sur l’icône représentant trois points dans le coin supérieur gauche et en sélectionnant « Empiler les photos similaires ».

Selon les conclusions de TheSpAndroid , qui a réussi à activer cette fonctionnalité qui n’a pas encore été déployée, Photo Stack regroupe automatiquement les photos similaires . Cette fonctionnalité a pour but d’aider les utilisateurs à ne pas encombrer leur flux de photos et à les retrouver plus facilement.

Une nouvelle fonctionnalité de Google Photos appelée « Photo Stack » est en cours de développement et promet de rendre l’organisation de vos photos plus facile que jamais. Bien que nous ayons entendu parler de cette fonctionnalité le mois dernier, nous pouvons maintenant voir comment elle fonctionne réellement.