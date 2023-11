Huawei fabriquerait un autre composant en interne pour la gamme Huawei P70 : des capteurs CMOS

by

Après avoir étonné le monde en août en lançant son premier téléphone 5G en trois ans, le Mate 60 Pro, Huawei pourrait bien réserver une autre surprise. Avec l’aide de SMIC, le plus grand fondeur chinois, Huawei a pu contourner les sanctions américaines pour obtenir le controversé SoC 5G Kirin 9000 s de 7 nm utilisé dans la série Mate 60.

La dernière rumeur en date, basée sur des messages publiés sur la plateforme chinoise Weibo, indique que Huawei conçoit et SMIC produit des capteurs CMOS pour sa série de smartphones phares P70, axée sur la photographie, attendue au début de l’année prochaine.

Huawei n’aurait plus de stock de capteurs d’appareil photo Sony et ne pourrait pas se réapprovisionner. En effet, Sony aurait mis fin à ses relations commerciales avec Huawei, ce qui n’est pas de nature à rassurer le fabricant puisque les capteurs photo de ses smartphones font généralement l’objet d’excellentes critiques. Et comme indiqué, la prochaine série phare de Huawei est la ligne P70. Les smartphones de la série P de Huawei sont axés sur la photographie, d’où le « P » dans le nom de la série.

La plupart des fabricants n’ont pas besoin de se lancer dans la production de leurs propres capteurs photo, car il est plus facile de les acheter à des entreprises comme Sony et Samsung. Même Apple, qui conçoit son propre processeur d’application (la série Axx), se tourne vers Sony pour la plupart des capteurs photo utilisés sur l’iPhone (Largan fabriquerait le capteur photo utilisé sur l’objectif périscopique Tetraprism de l’iPhone 15 Pro Max).

L’année dernière, Huawei a perdu son partenariat avec la société de photographie Leica, ce qui a contraint l’entreprise à créer son propre système de photographie pour smartphone, baptisé Xmage. À ce stade, on peut se demander s’il y a quelque chose que Huawei ne peut pas faire seul, après avoir développé la plateforme HarmonyOS actuellement utilisée. L’entreprise a également dû créer ses propres services mobiles Huawei, qui se composent du HMS Core et de services clés tels que Huawei ID, Cloud, AppGallery, Themes, Huawei Video, Browser et Assistant.

Huawei doit se débrouiller seule

Il fut un temps où Huawei était le deuxième client de TSMC derrière Apple. Mais à cause des sanctions américaines, qui empêchent les fonderies utilisant la technologie américaine d’expédier des puces de pointe à Huawei, ce dernier s’associe à SMIC et à d’autres entreprises anonymes pour tenter de redevenir un challenger fort et compétitif dans l’industrie des smartphones, du moins à l’échelle nationale pour le moment.

Pour mémoire, Huawei a reçu une licence lui permettant d’utiliser le SoC Snapdragon 8+ Gen 1 mais limité à la connectivité 4G pour la série phare P60 de cette année. Le P60 Pro utilise deux capteurs Sony, le IMX888 pour le capteur photo principal de 48 mégapixels et le IMX858 pour le capteur photo ultra grand-angle de 13 mégapixels. L’objectif du périscope utilise un capteur de 48 mégapixels d’OmniVision.

Huawei réussira-t-il à nouveau ? Rendez-vous en 2024 !