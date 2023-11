PlayStation supprime les options de partage sur X

Une notification reçue par certains utilisateurs sur PS4 et PS5 confirme que l’intégration des plateformes avec X — la plateforme de réseaux sociaux anciennement connue sous le nom de Twitter — disparaîtra la semaine prochaine. Cela signifie que vous ne pourrez plus partager rapidement des captures d’écran ou des vidéos sur X à partir de la console.

« À partir du 13 novembre 2023, l’intégration avec X (anciennement connu sous le nom de Twitter) ne fonctionnera plus sur les consoles PlayStation 5 et PlayStation 4 », indique la notification (telle qu’elle a été capturée par Wario64). « Cela inclut la possibilité de voir tout contenu publié sur X sur PS5/PS4, et la possibilité de publier et de voir du contenu, des trophées et d’autres activités liées au gameplay sur X directement depuis PS5/PS5 (ou de lier un compte X pour le faire) ».

PS5/PS4 will no longer have Twitter/X integration as of Nov 13th, 2023 pic.twitter.com/Rm0ENYgZmX — Wario64 (@Wario64) November 6, 2023

Depuis la sortie de la PS4, il est possible de partager des captures d’écran et des vidéos prises avec le bouton Partager de la manette avec les réseaux sociaux. Twitter était historiquement l’une de ces plateformes, mais les changements d’API après le rachat de la plateforme par Elon Musk et à son changement de nom en X ont perturbé son intégration avec de nombreuses plateformes. Aujourd’hui, il semble que Sony ait décidé qu’il valait mieux débarrasser les plateformes PlayStation de toute intégration avec X. PlayStation n’a pas encore expliqué publiquement pourquoi elle supprime cette fonctionnalité.

Si votre PS4 ou PS5 contient des captures d’écran ou des vidéos que vous souhaitez transférer sur X, vous avez jusqu’au 13 novembre pour le faire. Ensuite, Apple, Discord, Spotify, Twitch et YouTube seront les seuls services auxquels il sera possible de relier son compte PlayStation.