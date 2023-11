Les fuites du OnePlus 12 indiquent des mises à jour de la batterie et de la caméra

Cependant, il y aura des améliorations : la charge sans fil de 50 W devrait être ajoutée , tandis que la capacité de la batterie passerait de 5 000 mAh sur le OnePlus 11 à 5 400 mAh sur le OnePlus 12 . Espérons que cela se traduise également par une meilleure autonomie. Ces spécifications ont déjà été mentionnées auparavant, car ce smartphone a fait l’objet de nombreuses fuites — mais plus elles sont mentionnées à l’approche du lancement, plus nous pouvons être certains que ces informations non officielles sont exactes.

Si vous attendez avec impatience l’arrivée du OnePlus 12 , alors vous ne devriez plus avoir beaucoup de temps à attendre : le smartphone devrait être présenté avant la fin de l’année, et nous avons maintenant quelques fuites d’informations supplémentaires sur ce qui est exactement à venir.