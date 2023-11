L’entreprise connue pour son souci de la protection de la vie privée et des expériences de navigation alternatives, Brave, fait un pas audacieux dans le monde de l’intelligence artificielle (IA) avec sa dernière version.

@Brave vient de dévoiler « Leo », un assistant doté d’IA pour les utilisateurs d’ordinateurs de bureau, qui leur permet d’accéder à un large éventail de services et d’informations contextuels directement à partir de leur navigateur.

En plus de la version gratuite de Leo, Brave propose une version premium appelée Leo Premium, avec des fonctionnalités améliorées et des modèles de langage plus rapides (LLM), pour un coût mensuel de 15 dollars.

Leo arrive sur les ordinateurs de bureau

Leo, l’assistant d’intelligence artificielle de Brave, est en préparation depuis quelques mois. L’entreprise l’a d’abord présenté aux utilisateurs de la version Nightly en août à des fins de test. Dès à présent, il est disponible pour tous les utilisateurs du navigateur de bureau Brave qui utilisent la version 1.60 ou une version ultérieure.

L’accès à Leo est simple : les utilisateurs peuvent cliquer sur l’icône Leo dans la barre latérale du navigateur ou simplement taper une requête dans la barre d’adresse et cliquer sur l’icône Leo pour obtenir des réponses instantanées.

Leo est conçu pour traiter une variété de requêtes contextuelles, y compris le résumé de pages Web ou de vidéos, la traduction de texte et même la réécriture de phrases pour faciliter la compréhension. Autrement dit, les principales fonctionnalités de Leo ne sont pas très différentes de celles d’autres chatbots IA tels que Bing Chat et Google Bard : il peut traduire, répondre à des questions, résumer des pages Web et générer de nouveaux contenus. Selon Brave, l’avantage de Leo par rapport à ces offres est qu’il s’aligne sur l’accent mis par l’entreprise sur la confidentialité.

La puissance de Leo

Leo se distingue par sa technologie sous-jacente. Il est basé sur le Llama 2 et les grands modèles de langage (LLM) Claude d’Anthropic.

Les utilisateurs gratuits ont accès aux versions de base de ces modèles, tandis que ceux qui optent pour Leo Premium bénéficient de réponses plus rapides et plus précises grâce à des modèles tels que le Llama 2 70B, le Code Llama 70B et l’Anthropic Claude Instant.

Confidentialité et sécurité

L’un des principes fondamentaux de Brave est la protection de la vie privée, et cela s’applique également à Leo. En effet, toutes les demandes adressées à Leo passent par un serveur anonyme en tant que proxy, ce qui permet de s’assurer qu’elles ne peuvent pas être reliées à une adresse IP spécifique.

Brave s’engage également à protéger les données des utilisateurs en éliminant immédiatement les réponses après leur génération. Il est important de noter qu’aucune donnée utilisateur n’est stockée sur un serveur ou utilisée pour l’apprentissage d’un modèle.

Pour renforcer encore la protection de la vie privée, Brave utilise des jetons sans lien pour valider les abonnements, ce qui permet à l’entreprise de ne pas connaître les activités ou les adresses électroniques des utilisateurs.

L’introduction de Leo par Brave intervient à un moment où l’entreprise s’efforce de générer davantage de revenus. En avril, l’entreprise a pris une décision importante en cessant de dépendre de l’index de Bing pour la recherche et en proposant sa propre solution d’indexation. Par la suite, en mai, Brave a lancé sa propre API de recherche pour les clients, à partir de 3 dollars pour 1 000 requêtes.