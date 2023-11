WhatsApp prévoit un geste de saut pour la lecture des vidéos

Le nouveau geste de saut peut vous aider à naviguer facilement dans les vidéos et à passer à la partie que vous voulez vraiment regarder. Ou, si vous voulez simplement revenir en arrière sur un élément important que vous avez vu, ce geste sera très utile. WhatsApp a également testé une barre de réponse lors de la visualisation de vidéos et d’images dans une conversation, afin de répondre rapidement aux médias reçus.

Des icônes d’avance et de recul se trouveront de part et d’autre de l’option lecture/pause. Vous pouvez appuyer deux fois sur l’option avant pour avancer de 10 secondes et sur l’option arrière pour reculer de 10 secondes. Cette méthode est analogue à celle utilisée pour la lecture de vidéos sur YouTube. Une capture d’écran ci-jointe montre ce que cela va donner.

WhatsApp teste fréquemment de nombreuses fonctionnalités et il s’avère aujourd’hui qu’elle en teste une nouvelle pour les vidéos. La plateforme de messagerie appartenant à Meta pourrait bientôt ajouter un nouveau geste de saut pour les lectures de vidéos, ce qui est en toute sécurité une fonctionnalité très attendue et qui peut être très pratique.