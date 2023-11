OnePlus et Sony ont annoncé que le OnePlus 12 sera le premier smartphone au monde à être équipé du tout nouveau capteur d’image mobile LYTIA de Sony. « La nouvelle génération du LYTIA light de Sony incarne la beauté avec la lumière et ouvre un nouvel avenir pour l’imagerie mobile », a écrit OnePlus sur Weibo.

Cette fois, le OnePlus 12 a des capacités d’imagerie sans précédent, surpassant les concurrents, et peut dépasser votre imagination, a-t-il ajouté.

OnePlus est la deuxième sous-marque de OPPO, après vivo, à bénéficier du partenariat du groupe avec la marque de capteurs d’images mobiles LYTIA de Sony. OPPO a annoncé son partenariat stratégique avec la société en septembre et a déclaré que ses smartphones apporteraient des capteurs Sony LYTIA empilés à double couche aux futurs fleurons. vivo a déjà confirmé que sa prochaine série vivo X100 comporterait une version personnalisée du capteur LYT800. Le OnePlus 12 bénéficiera toutefois d’un capteur plus haut de gamme.

En juin, Sony a annoncé qu’elle élargirait sa gamme de capteurs d’image LYTIA avec de nouveaux produits de 50 mégapixels, et le OnePlus 12 devrait être équipé d’un appareil photo primaire IMX966 de 50 mégapixels.

Il s’agirait d’un capteur de 1/1,4 pouce doté de la technologie de pixel à transistor à 2 couches de Sony, analogue au capteur CMOS superposé ExmorT IMX 888 qui a fait ses débuts sur le Xperia 1 V en début d’année. La technique de l’empilement permet essentiellement de capturer davantage de lumière et de prendre de meilleures photos de nuit, vous pouvez donc vous attendre à des améliorations dans ces domaines de la part du OnePlus 12.

Nous savons déjà des choses

OnePlus a déjà confirmé l’écran 2K « X1 (Oriental) Screen » de BOE avec une luminosité allant jusqu’à 2600 nits, et le moteur de qualité d’image de première génération auto-développé par OPPO, la puce Display P1. Il sera équipé d’un SoC Snapdragon 8 Gen 3.

Les précédentes rumeurs faisaient état d’une mémoire vive de 24 Go, d’une capacité de stockage de 1 To et d’une batterie de 5 400 mAh avec une charge rapide filaire de 100 W et charge rapide sans fil de 50 W.