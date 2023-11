Le premier smartphone pliable à clapet de Xiaomi devrait être lancé en 2024

C’est à peu près tout ce que nous avons sur le tout premier smartphone pliable de Xiaomi, mais comme nous nous rapprochons de la fin de l’année, plus de détails sur les prochains MIX Flip et MIX Fold 4 de la société devraient apparaître, alors restez à l’écoute pour en savoir plus sur ce sujet.

Alors que le MIX Flip est toujours dans les cartons pour une sortie en 2024, le MIX Fold 4 pourrait ne pas être présenté lors du même événement . Selon l’informateur, les progrès sur le MIX Flip sont plus rapides que ceux sur le MIX Fold 4, et il est donc probable que le premier soit présenté en premier.