Les nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces sont disponibles en Noir sidéral, les puces M3 Pro et M3 Max, etc.

Les nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces sont disponibles en Noir sidéral, les puces M3 Pro et M3 Max, etc.

Lors de son événement « Scary Fast » du 30 octobre, Apple a rafraîchi trois produits : l’iMac 24 pouces avec la puce M3 plus performante et le nouveau MacBook Pro Noir sidéral avec les puces M3 Pro et M3 Max. Les nouveaux ordinateurs portables MacBook Pro sont disponibles dans une nouvelle couleur et avec des puces M3 Pro et M3 Max beaucoup plus puissantes, offrant des améliorations significatives en termes de performances et d’efficacité pour les professionnels.

Avant d’aborder les nouveautés des nouveaux ordinateurs portables MacBook Pro, parlons de leur prix. Le MacBook Pro 14 pouces avec M3 est désormais proposé à partir de 1 999 euros. Pour ce prix, vous obtenez la puce M3 standard avec un CPU à 8 cœurs, un GPU à 10 cœurs, 8 Go de mémoire unifiée et 512 Go de SSD. Il est équipé de deux ports Thunderbolt USB 4, d’un port HDMI, d’un emplacement pour carte SDXC, d’une prise casque et d’un port MagSafe. Il dispose de Touch ID, du même Magic Keyboard que nous connaissons tous et de l’adaptateur d’alimentation USB-C de 70 W. Le même modèle avec 1 To de stockage coûte 2 229 euros, tandis que la machine équipée du M3 Pro vous reviendra à 2 499 euros.

Les nouveaux ordinateurs portables MacBook Pro équipés de M3 sont déjà disponibles en précommande, et ils seront disponibles à l’achat à partir du 7 novembre.

MacBook Pro 14 et 16 pouces : M3 Pro et M3 Max

Sur le plan du design, ils conservent exactement le même aspect et la même disposition des ports que leurs prédécesseurs, mais sont désormais proposés dans une nouvelle couleur « Noir sidéral » qui remplace le gris sidéral.

Les nouvelles puces M3 Pro et M3 Max sont plus performantes que toutes les précédentes puces de la série M. Elles offrent des performances avancées, un traitement graphique plus rapide et jusqu’à 128 Go de mémoire unifiée. La puce M3 Max est idéale pour les professionnels ayant des workflows importants, et elle est excellente pour le multitâche, les artistes 3D, les éditeurs vidéo, la modélisation et même l’apprentissage automatique.

Les nouvelles puces de la série M3 sont basées sur le processus de 3 nm, offrant des performances plus rapides et plus efficaces. Les puces sont dotées d’une fonction de mise en cache dynamique qui permet au GPU d’allouer la mémoire locale en temps réel, en n’utilisant que la quantité exacte de mémoire nécessaire à chaque tâche. Cela permet de réduire l’utilisation du GPU et d’améliorer les performances des applications et des jeux les plus exigeants. Le ray tracing accéléré au niveau matériel est également disponible pour la première fois sur Mac, ce qui permet aux jeux de rendre les ombres et les reflets avec plus de précision et de réalisme.

En termes de chiffres, Apple affirme que le nouveau M3 Pro est jusqu’à 20 % plus rapide que l’équivalent M2 de la génération précédente, tandis que le M3 Max est jusqu’à deux fois plus rapide que le M2 Max. En outre, les nouveaux ordinateurs portables MacBook Pro peuvent désormais tenir jusqu’à 22 heures sur une seule charge, grâce à l’efficacité et aux performances des nouveaux M3 Pro et M3 Max.

L’écran a également reçu une bonne dose de mise à niveau, et le nouvel écran Liquid Retina XDR offre une luminosité soutenue de 1000 nits et une luminosité maximale de 1600 nits pour les contenus HDR. Les contenus SDR prennent désormais en charge jusqu’à 600 nits, soit une augmentation de 20 % par rapport aux modèles précédents.

L’une des principales caractéristiques des nouveaux ordinateurs portables MacBook Pro est leur nouvelle couleur. Les ordinateurs portables MacBook Pro équipés de M3 Pro et M3 Max seront disponibles en deux couleurs, Noir sidéral et Argent. Il convient de noter que la nouvelle couleur Noir sidéral n’est disponible que pour les ordinateurs portables MacBook Pro 14 et 16 pouces équipés de M3 Pro et M3 Max. Le MacBook Pro standard équipé de la M3 reste disponible uniquement en Gris sidéral et Argent.

Apple affirme que sa nouvelle finition noire devrait moins attirer les traces de doigts que le MacBook Air bleu foncé « midnight ». La société attribue ce résultat à « une chimie révolutionnaire qui forme un joint d’anodisation réduisant considérablement les traces de doigts ».