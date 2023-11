Les smartphones Huawei indiquent aux utilisateurs que l’application Google est un logiciel malveillant

Je ne pense pas que Huawei fasse exprès de présenter Google sous un jour négatif et qu’ une erreur quelconque amène le logiciel de Huawei à identifier l’application Google comme une menace pour la sécurité . Après tout, la semaine dernière, nous vous vu une information concernant Google Play Protect, l’outil utilisé pour tenter d’empêcher les logiciels malveillants d’atteindre votre appareil Android en effectuant un contrôle de sécurité avant leur installation, avait accidentellement signalé Samsung Messages et Wallet en suggérant de désinstaller les applications.

Des images et des commentaires apparaissent un peu partout, montrant et discutant de la manière dont les smartphones Huawei qualifient l’application Google de virus si elle est installée sur l’un des smartphones du fabricant . Une photo publiée sur Reddit et relayée par 9to5Google montre un avertissement apparu sur le smartphone phare P30 de Huawei, vieux de quatre ans. La notification indique « Menace de sécurité. Google semble être affecté. Désinstallation immédiate conseillée ». Un bouton situé en bas de l’écran permet de désinstaller l’application.