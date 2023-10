IA ChatGPT Plus bénéficie d’une mise à jour importante qui le rend plus puissant et plus facile à utiliser IA by ChatGPT ChatGPT Plus Pinterest

ChatGPT Plus bénéficie d'une mise à jour importante qui le rend plus puissant et plus facile à utiliser

ChatGPT est sans aucun doute l’un des meilleurs outils d’intelligence artificielle (IA) que vous puissiez utiliser actuellement, mais une nouvelle mise à jour pourrait rendre ChatGPT encore meilleur en augmentant la gamme de types de fichiers avec lesquels il peut travailler, ainsi qu’en le rendant un peu plus indépendant lorsqu’il s’agit de passer d’un mode à l’autre. Les changements sont actuellement testés en version bêta et devraient être intégrés à ChatGPT Plus, la version payante du chatbot d’OpenAI qui coûte 20 dollars par mois. Comme l’explique luokai, utilisateur de ChatGPT, sur Threads, et relayé par The Verge, ces changements pourraient faire une grande différence dans la façon dont vous utilisez l’outil d’IA. Publié par @luokai Voir dans Threads Plus précisément, les membres de ChatGPT Plus peuvent désormais télécharger divers fichiers que le chatbot peut utiliser pour générer des résultats. Par exemple, luokai a montré comment ChatGPT peut analyser un PDF téléchargé par un utilisateur, puis répondre à une question en fonction du contenu de ce PDF. Par ailleurs, la version bêta de ChatGPT peut créer des images à partir d’une photo téléchargée par un utilisateur. Le chatbot pourrait ainsi être beaucoup plus à même de générer le type de contenu que vous recherchez, sans avoir à se fier uniquement à votre message ou à votre description. Ce n’est pas tout ce que cette mise à jour bêta apporte. En plus de l’analyse des fichiers, ChatGPT pourrait bientôt être en mesure de changer de mode sans aucune intervention de l’utilisateur, ce qui pourrait rendre l’outil beaucoup moins encombrant à utiliser. Changement de mode automatique À l’heure actuelle, vous devez indiquer à ChatGPT le mode que vous souhaitez utiliser, par exemple, Parcourir avec Bing. Dans la version bêta actuelle, ChatGPT est capable de déterminer le mode automatiquement en fonction de votre conversation avec le chatbot. Cela peut aller jusqu’à la génération de code Python ou l’utilisation de Dall-E pour générer une image, ce qui signifie que vous devriez être en mesure d’obtenir des résultats beaucoup plus proches de ce que vous vouliez sans avoir à faire une supposition éclairée quant au meilleur mode à utiliser. Tous ces changements pourraient rendre le chatbot d’OpenAI beaucoup plus facile à utiliser si vous êtes abonné à ChatGPT Plus. Nous ne savons pas encore quand ces fonctionnalités seront pleinement déployées, alors restez à l’écoute pour plus d’informations à ce sujet.

