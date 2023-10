Le nouveau MacBook Pro M3 d’Apple marque la fin de la Touch Bar

Apple abandonne (enfin) la Touch Bar. En effet, il n’est plus possible d’acheter un MacBook d’Apple avec une Touch Bar. L’entreprise vient d’annoncer une nouvelle version d’entrée de gamme du MacBook Pro de 14 pouces, qui remplace le MacBook Pro de 13 pouces avec le clavier Touch Bar. Ce nouveau modèle est équipé de la puce standard M3 ; le modèle 14 pouces n’était auparavant disponible qu’avec les puces Pro ou Max, plus haut de gamme.

La société de Cupertino a retiré pour la première fois la Touch Bar de la gamme MacBook en 2021. La fonctionnalité bien-aimée d’Apple n’a pas réussi à gagner en popularité auprès des utilisateurs et n’a pas reçu une seule mise à jour logicielle au cours de son existence. Le mince écran tactile situé au-dessus du clavier était censé simplifier la vie des utilisateurs de MacBook Pro, mais la plupart d’entre eux n’ont jamais pris la peine de l’utiliser.

La plus grande nouveauté concernant ce nouveau MacBook Pro est la puce M3. Comme l’annonçait la rumeur, la puce M3 est une puce de 3 nm, et Apple promet d’importantes améliorations de performances par rapport au MacBook Pro M1 de 13 pouces, notamment un rendu de Final Cut Pro jusqu’à 60 % plus rapide. Comme d’habitude, Apple n’a partagé que quelques statistiques de performance, et il n’est donc pas tout à fait clair à quel point cette nouvelle puce peut être améliorée par rapport à l’ancien modèle M1, et encore moins par rapport au modèle M2.

Comme le nouveau MacBook Pro de base d’Apple utilise le même design extérieur que ses autres MacBook Pro de 14 pouces, il dispose d’un écran de 14 pouces et d’une encoche.

Cependant, ces nouvelles caractéristiques impliquent également un prix de départ plus élevé. Le MacBook Pro M3 sera proposé à partir de 1 999 euros, soit 400 euros de plus que le MacBook Pro M2 (1 599 euros). Il ne comprend que 8 Go de RAM dans sa configuration de base, ce qui est peu étant donné le prix élevé de l’ordinateur portable. Vous ne pouvez pas non plus l’obtenir dans la nouvelle couleur Noir sidéral d’Apple ; elle est réservée aux MacBook Pro de 14 et 16 pouces plus haut de gamme avec le M3 Pro et le M3 Max, qui démarrent toujours à 2 499 euros.

La Touch Bar a traîné pendant longtemps, puisqu’Apple l’a ajoutée pour la première fois aux MacBook Pro en 2016. Bien qu’elle ait eu ses fans, elle n’était pas assez populaire pour qu’Apple s’y tienne sur le long terme ; l’entreprise l’a supprimée des MacBook Pro de 14 pouces et 16 pouces redessinés qu’elle a introduits en 2021. Apple a continué à rafraîchir le modèle Touch Bar de 13 pouces avec les puces M1 et M2, le conservant jusqu’à lundi.

Le nouveau MacBook Pro sera disponible en précommande dès lundi et sortira le 7 novembre.