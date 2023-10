Instagram teste des carrousels collaboratifs auxquels vos amis peuvent s’ajouter

Instagram a été à leavant-garde de l’introduction de fonctionnalités collaboratives pour améliorer l’engagement des utilisateurs. Après avoir lancé Remix on Reels et Collab Posts, la célèbre plateforme Instagram teste actuellement une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs d’inviter leurs abonnés à ajouter des photos et des vidéos à un carrousel.

Ainsi, lorsque vous êtes sur le point de publier un carrousel, Instagram vous donne la possibilité de laisser les personnes qui vous suivent soumettre leurs propres photos et vidéos qu’elles souhaitent inclure.

Adam Mosseri, le responsable d’Instagram, a annoncé cette nouvelle fonctionnalité sur Instagram Broadcast et Threads. Les utilisateurs peuvent désormais activer l’option permettant à leurs abonnés de soumettre des photos et des vidéos avant de publier un carrousel. Toutefois, il est important de noter que c’est l’utilisateur qui aura le dernier mot dans l’approbation des soumissions. Cette nouvelle fonctionnalité offre des possibilités intéressantes de collaboration créative entre les utilisateurs.

L’ajout de carrousels collaboratifs soulève des questions quant au nombre maximum de posts autorisés dans un carrousel. Bien qu’il n’y ait pas encore de confirmation, il semble plausible d’étendre la limite actuelle de 10 messages pour tenir compte des possibilités accrues de collaboration. En outre, il reste à voir comment Instagram affichera les noms des contributeurs dans le carrousel. Seront-ils crédités individuellement ou ajoutés au post comme pour les publications Collab ? Seul l’avenir nous le dira.

De quoi stimuler les publications

Cette fonctionnalité semble être un bon moyen d’inviter des amis à partager des souvenirs de sorties récentes ou d’événements auxquels vous avez assisté ensemble. Il y a probablement beaucoup d’autres suggestions créatives à faire, comme demander à vos amis et à vos followers de soumettre leurs photos d’animaux préférés.

Avec l’introduction de Threads et sa mission de devenir la « plateforme de facto pour les conversations publiques en ligne », Instagram adopte la collaboration sociale comme une stratégie clé pour favoriser des connexions plus fortes entre les abonnés et les amis. Ces fonctionnalités collaboratives encouragent l’interaction et stimulent la créativité au sein de la communauté Instagram.