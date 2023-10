Le démontage du Pixel 8 Pro révèle un meilleur refroidissement

La grande nouvelle de la sortie du Pixel 8 a été la mise à niveau à 7 ans d’assistance . Google et iFixit ont un partenariat pour les pièces, donc un jour ils lanceront un magasin de pièces détachées pour le Pixel 8, et cela inclura également 7 ans de disponibilité des pièces.

Depuis quelques années, Google a inclus des languettes en plastique autour de la batterie qui sont censées aider à couper l’adhésif et à la détacher du corps du smartphone, mais elles ne semblent jamais fonctionner, et tout le monde se résout à tremper la batterie dans de l’alcool pour défaire l’adhésif. C’est la même chose cette année.

L’ouvrir ne semble pas très différent de l’année dernière. La première étape consiste à s’affranchir de la colle du smartphone, ce qui implique de chauffer l’écran, de l’éloigner de la coque à l’aide d’une ventouse et de couper la colle autour du bord à l’aide d’un pic souple. iFixit indique que la colle est « plus facile à pénétrer [que celle de l’iPhone] 15 Pro Max ». Contrairement au design de l’iPhone 15, le Pixel 8 Pro ne s’ouvre que d’un seul côté, ce qui signifie que vous devrez probablement retirer toutes les pièces du smartphone pour remplacer la coque arrière.