Google Keep sur Android étend la prise en charge du formatage du texte aux anciennes notes

Cependant, une solution pour contourner cette limitation consiste à ajouter le formatage dans une autre application de traitement de texte, comme Google Docs, puis à copier et coller le texte dans Keep, qui conservera alors le formatage. Cette solution de contournement semble toutefois trop gênante alors qu’il s’agit d’une fonctionnalité de base de l’application Keep.

L’histoire a changé une fois de plus, car comme l’a repéré 9to5Google, Google a maintenant ajouté cette même fonctionnalité aux notes existantes plus anciennes. Auparavant, les options de formatage de texte n’étaient disponibles que pour les nouvelles notes créées dans l’application Android après la mise à jour du mois d’août.