Le forfait publicitaire de Netflix s’améliore encore

Neflix a constamment modifié ses plans et ses tarifs au cours des dernières années. En 2022, l’entreprise a introduit un forfait avec support publicitaire, offrant un prix mensuel plus bas en échange de publicités occasionnelles. En début d’année, Netflix avait déjà intégré le streaming 1080p à son offre, et d’autres améliorations sont en cours.

Netflix met à jour son offre avec publicité, dont le prix est de 5,99 euros par mois, en y apportant quelques améliorations.

La première, et probablement la plus importante, est la possibilité de télécharger du contenu pour le regarder hors ligne. Il s’agit depuis longtemps d’une fonctionnalité essentielle de Netflix sans publicité, mais elle a été supprimée pour l’offre avec publicité parce que, eh bien, les publicités doivent être récupérées à l’aide d’une connexion Internet. Aujourd’hui, Netflix permet aux utilisateurs de télécharger des séries TV et des films. Il n’est pas évident de savoir comment les publicités fonctionneront avec cette fonctionnalité, étant donné ce que j’ai mentionné précédemment, mais nous devrons attendre et voir. Netflix pourrait précharger les publicités dans le cadre du téléchargement, ou ne se connecter à Internet que lorsqu’il est temps d’afficher les publicités. Il est également possible que les publicités ne soient tout simplement pas affichées, bien que cela soit peu probable étant donné que les téléchargements ont été désactivés en premier lieu parce que Netflix était mécontent de cette possibilité.

L’autre grande nouveauté est que Netflix récompensera votre « binge-watching » par moins de publicités. Désormais, tous les utilisateurs de l’option « ad-supported » qui regardent une série en rafale recevront tous les quatrièmes épisodes d’une série en rafale sans publicité. En d’autres termes, pour trois épisodes consécutifs d’une série avec publicité, le quatrième sera totalement dépourvu de publicité. Netflix souhaite ainsi encourager le binge-watching — techniquement, plus les gens regardent d’épisodes, plus Netflix peut diffuser de publicités et gagner de l’argent, donc en glissant un épisode sans publicité en atteignant un objectif spécifique, Netflix continue de gagner beaucoup d’argent. C’est donc une situation gagnant-gagnant pour tout le monde.

Le tarif de Netflix pour le volet avec publicité est de 5,99 euros, tandis que le volet premium peut aller jusqu’à 19,99 euros. Il s’agit d’un moyen de plus en plus efficace d’économiser de l’argent sur votre abonnement.