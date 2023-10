by

Meta propose des canaux de diffusion analogues à ceux de Telegram sur Facebook et Messenger

Pour ceux qui n’utilisent pas du tout Instagram ou trop rarement pour reconnaître toutes les fonctionnalités de l’application par leur nom, les « canaux de diffusion » sont un outil utile qui permet aux créateurs d’informer leurs abonnés de ce qui se passe dans leur vie sans réellement faire une publication sur leur page.

Aujourd’hui, Mark Zuckerberg a annoncé l’introduction de canaux de diffusion sur Facebook et Messenger. Cette nouvelle fonctionnalité est conçue pour améliorer l’engagement des administrateurs de pages, y compris les créateurs et les personnalités publiques.

Les canaux de diffusion, à l’instar des canaux WhatsApp, facilitent l’envoi de messages d’un à plusieurs, ce qui permet une communication directe avec les communautés. Les administrateurs peuvent utiliser des outils tels que les sondages pour recueillir des commentaires instantanés, partager du contenu en coulisses et exprimer leur authenticité par le biais de notes vocales.

Fonctionnement des canaux de diffusion sur Facebook et Messenger

Les gestionnaires de pages dans les régions où les canaux de diffusion sont en direct peuvent lancer un canal à partir de leur page. Les autres peuvent s’inscrire sur la liste d’attente pour recevoir des notifications lorsque cette fonctionnalité leur sera accessible.

Après avoir créé un canal de diffusion et envoyé le premier message, les personnes qui suivent la page recevront une notification unique les invitant à le rejoindre. Le créateur du canal a la possibilité exclusive d’envoyer des messages, tandis que les membres peuvent réagir et participer à des sondages.

Les utilisateurs peuvent accéder aux canaux de diffusion à partir du profil Facebook de leur page préférée et afficher les canaux rejoints dans leur liste de discussion. Les notifications peuvent être mises en sourdine en appuyant sur l’icône « mute » dans le coin supérieur droit du fil de discussion.

Les canaux de diffusion respectent les normes communautaires de Facebook et de Messenger, garantissant ainsi un environnement sûr et inclusif. Les utilisateurs peuvent signaler les canaux ou les contenus spécifiques qui enfreignent ces règles, et les mécanismes d’examen des contenus de Facebook contribuent à maintenir la conformité.

Contrairement à la messagerie privée, les canaux de diffusion sont des expériences de discussion publiques et accessibles. Des outils et des réviseurs sont en place pour identifier et supprimer rapidement les contenus qui contreviennent aux normes communautaires.

Disponibilité

Les canaux de diffusion sont actuellement en phase de test et devraient être disponibles dans les semaines à venir. Les utilisateurs de Facebook peuvent rejoindre ces canaux pour rester informés sur leurs pages préférées.