Google modifie la barre de recherche de Chrome pour faciliter la navigation sur le Web

Google a déjà déployé une refonte du navigateur Chrome en début d’année, en s’inspirant du langage de conception Material You de l’entreprise et en améliorant la personnalisation. La barre d’adresse a subi quelques modifications en même temps que la refonte, et Google annonce aujourd’hui quelques fonctionnalités supplémentaires qui sont maintenant déployées pour la barre d’adresse de Chrome.

La barre d’adresse de Google Chrome affiche désormais des résultats en mode autocomplétion en fonction des mots que vous avez précédemment utilisés pour rechercher un site Web. Par exemple, si vous avez précédemment recherché « vols » et que vous avez abouti à la page d’accueil de Google Flights, le fait de taper « vols » dans la barre d’adresse affichera la page de Google Flights en plus de la saisie semi-automatique habituelle. Cela peut s’avérer utile si vous ne vous souvenez pas exactement du site Web sur lequel vous avez atterri après une précédente recherche. Google précise que cette fonctionnalité ne fonctionne pour l’instant que sur l’ordinateur Chrome, et non sur les applications iPhone et Android.

La barre d’adresse suggère désormais des sites Web populaires en fonction de votre recherche au fur et à mesure que vous tapez, par exemple en affichant un lien direct vers le site Web de Google Earth lorsque vous commencez à taper « recherche Google ». Comme pour la précédente fonction de saisie semi-automatique, cela peut vous permettre d’économiser un clic par rapport à l’utilisation normale de la recherche sur le Web.

La fonction de suggestion de site est disponible sur toutes les plateformes.

La recherche de signets dans Google Chrome est également améliorée. Vous pouviez déjà rechercher des signets à partir de la barre d’adresse, mais les résultats de la saisie semi-automatique étaient basés sur le nom du signet, et non sur son dossier parent ou sur le reste de la hiérarchie. Ce problème a été résolu, ce qui rend la recherche de signets encore plus utile. Elle fonctionne également sur Chrome, qu’il s’agisse d’un ordinateur de bureau ou d’un téléphone portable.

Disponible pour tous

Enfin, Google Chrome tentera de détecter les URL mal orthographiées dans la barre d’adresse au fur et à mesure que vous les saisissez, et affichera des suggestions autocomplètes basées sur les sites Web que vous avez visités précédemment. C’est la troisième fois que Google annonce cette fonctionnalité. Elle a d’abord été présentée comme une fonctionnalité d’accessibilité (car elle peut être utile aux personnes souffrant de dyslexie) lors de la Journée mondiale de sensibilisation à l’accessibilité, en mai dernier, puis l’entreprise l’a de nouveau mise en avant dans un récapitulatif des fonctionnalités d’accessibilité, hier.

Les nouvelles fonctionnalités ne semblent pas être liées à une version spécifique de Chrome, donc si vous ne les avez pas encore, vous devriez les obtenir bientôt grâce à un déploiement côté serveur.

Tous ces changements sont un effort de Google pour rendre la barre d’adresse plus utilisable et plus rapide. Reste à savoir si cela améliorera réellement l’expérience de l’utilisateur et rendra la recherche plus efficace et plus performante. Pour certains utilisateurs, cela changera la donne ; pour d’autres, il s’agira simplement d’une autre série de fonctionnalités sous-utilisées à faire défiler lorsque l’on surfe sur le net.