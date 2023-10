Threads révèle de nouvelles fonctionnalités secrètes sur mobile et sur le Web

Non seulement vous pouvez taguer d’autres comptes dans Threads, mais vous pouvez également taguer des comptes Instagram . Lors de l’identification, vous pouvez maintenant voir les comptes Instagram s’afficher dans les options de saisie semi-automatique. C’est très pratique si le compte que vous souhaitez marquer ne s’est pas encore inscrit à Threads, mais qu’il est présent sur Instagram. Qui sait ? Cela pourrait inciter davantage d’utilisateurs d’Instagram à s’inscrire à Threads et à gagner ainsi en visibilité.

you might also like