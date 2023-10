Microsoft commence à offrir des conseils sur la manière de coder pour Arm

by

Microsoft a dévoilé un nouveau service de conseil App Assure Arm pour aider les développeurs à se familiariser avec la création d’applications pour Windows on Arm.

L’annonce faite par Mike Adams, vice-président de l’entreprise chargé de l’ingénierie de l’expérience client, cite une étude tierce selon laquelle la part de marché d’Arm devrait presque doubler d’ici 2027, date à laquelle elle devrait représenter un quart du secteur. Selon Adams, il est essentiel de garantir la compatibilité avec Arm pour que les applications des développeurs restent viables, ce qui a incité Redmond à guider les développeurs avant qu’il ne soit trop tard.

Le programme comprendra l’accès à des ateliers techniques, au cours desquels les développeurs pourront poser des questions sur les meilleures pratiques, la mise en œuvre et d’autres conseils généraux.

Ces derniers mois, Apple a également étoffé son portefeuille de ressources pour les développeurs, afin d’aider les créateurs d’applications à développer des applications spécifiquement optimisées pour le matériel Apple. Ses offres, telles que Ask Apple, Meet with App Store Experts et Tech Talks, proposent un ensemble de ressources analogues.

Le programme de Microsoft comprendra également des suggestions sur l’expérience Arm, une assistance pour le portage et la création d’applications Arm, ainsi qu’un moyen de contacter les ingénieurs de Microsoft si les développeurs ont besoin d’une aide supplémentaire ou d’un dépannage.

Pas de problèmes pour les devs ?

En outre, le programme de services consultatifs proposera des échantillons de code et des évaluations pour aider les développeurs à se familiariser avec le codage pour Arm.

Adams ajoute : « Ce service vient s’ajouter à notre promesse actuelle : vos applications fonctionneront sous Windows on Arm, et si vous rencontrez des problèmes, Microsoft vous aidera à y remédier ». Il confirme que la plupart des applications fonctionneront sous émulation et que les développeurs devraient être en mesure de porter leurs applications pour qu’elles fonctionnent de manière native sans trop de problèmes.

L’extension du programme App Assure existant, conçu pour aider les développeurs à migrer les applications de Windows 7 vers les derniers systèmes d’exploitation Windows 10 et Windows 11, est clairement une mesure destinée à aider les développeurs, et donc les consommateurs, à réduire leur utilisation de technologies anciennes et moins sûres.