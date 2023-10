Les comptes Skype et Microsoft Teams piratés et un nouveau logiciel malveillant diffusé

Le malware Darkgate a été utilisé pour exécuter de nombreux scripts et a été initialement découvert en 2018. Comme l’a rapporté Trend Micro, une nouvelle version a été publiée en mai de cette année et promue sur un forum russe du dark web.

Il est recommandé aux organisations de rester vigilantes face aux messages externes en utilisant les fils de discussion de Skype et de Microsoft Teams. Les organisations ont été invitées à prendre des mesures contre les fichiers externes, telles que l’interdiction des domaines externes, la limitation des pièces jointes et, si possible, la mise en place d’un système de balayage.

Les incidents de piratage Darkgate auraient été détectés dans plusieurs régions, la majorité provenant des Amériques avec 41 % des cas détectés , l’Asie, le Moyen-Orient et l’Afrique représentant 31 % des attaques détectées, et l’Europe étant la région la moins touchée avec 28 % des cas .

Plusieurs comptes de Skype et de Microsoft Teams ont été piratés, et les raisons de l’incident de piratage ont été supposées par le rapport comme étant soit des enregistrements compromis de l’organisation mère, soit des identifiants piratés mis à disposition par le biais de forums clandestins.

Selon TechRadar , des comptes Skype et Microsoft Teams ont été piratés, ce qui a entraîné la propagation d’un logiciel malveillant appelé Darkgate sur les plateformes de messagerie . L’incident de piratage a commencé entre juillet et septembre, selon un rapport de la société de cybersécurité Trend Micro, qui n’a pu qu’émettre des hypothèses sur la manière dont l’incident de piratage a commencé.