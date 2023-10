L’audio USB sans perte arrive sur le Pixel 8, le Pixel 8 Pro et d’autres smartphones Android

Le Pixel 8 pourrait avoir le potentiel de devenir le premier smartphone pour l’écoute de la musique, car Google a confirmé que la série recevra la prise en charge de l’audio USB sans perte. Le passionné de technologie Mishaal Rahman a publié sur X un commentaire fait sur Reddit par le vice-président de l’ingénierie de Google, Dave Burke.

Selon Burke, l’audio USB sans perte arrive sur les Pixel 8 et Pixel 8 Pro ainsi que sur d’autres terminaux Android. Avec cette fonctionnalité, l’audio passe outre le mixeur audio et le pipeline de traitement typique garantissant ainsi que « l’audio bit-perfect » est entendu par les auditeurs.

Sans utiliser de compression et sans être modifiée de quelque manière que ce soit, la musique passe de votre smartphone à vos écouteurs dans son état original et non compressé. Comme vous pouvez l’imaginer, cela signifie que votre musique préférée sonnera plus clairement, chaque instrument se détachant. Les voix sonnent mieux et toutes les petites choses qui se perdent dans un mixage compressé sont plus faciles à entendre. L’audio sans perte USB arrivera sur la gamme Pixel 8 dans une prochaine mise à jour.

Tous les utilisateurs de Pixel ne se soucient pas de la fidélité audio et l’écoute de musique sans perte USB nécessite que l’utilisateur enfile un casque filaire. En effet, le Bluetooth, avec sa connectivité sans fil, est « à perte », ce qui signifie que vous devrez abandonner vos écouteurs sans fil pour profiter pleinement de cette technologie. Amazon Music et Apple Music font partie des diffuseurs de musique qui diffusent déjà de l’audio sans perte.

The Pixel 8 series will add support for lossless USB audio in a future later release, according to Dave Burke in response to a comment from a Redditor. Android 14 added support for lossless audio formats over USB wired headsets. pic.twitter.com/XYPyvIrzrc —Mishaal Rahman (@MishaalRahman) October 12, 2023

Selon Burke, la prise en charge de l’audio sans perte ayant été ajoutée à Android 14, la prochaine étape consistera à faire en sorte que les fabricants de smartphones et les développeurs d’applications prennent en charge cette fonctionnalité. Bien que l’audio sans perte existe depuis un certain temps, certains facteurs l’empêchent d’être plus demandé. Tout d’abord, même les amateurs de musique ne souhaitent pas décortiquer chaque chanson, remarquer chaque coup de tambourin en arrière-plan ou entendre chaque fois que le chanteur de leur groupe préféré s’efforce d’atteindre une note.

Une fonctionnalité très utile pour certains

Gardez à l’esprit que lorsque vous écoutez de l’audio sans perte sur votre smartphone, vous utilisez davantage de données. Si vous disposez d’un forfait cellulaire avec une certaine limite (même certains forfaits illimités peuvent réduire vos débits dans certaines conditions si vous consommez plus de données que ce qui est autorisé au cours du mois), vous pouvez surveiller votre consommation de données si vous écoutez de l’audio en continu en utilisant un format sans perte.

Notez également que le téléchargement de fichiers audio sans perte occupe plus d’espace de stockage sur votre smartphone que les fichiers audio compressés.