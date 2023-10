Quelle est la dernière version d’Android ? L’utilisez-vous ?

Android peut prêter à confusion. Il existe un grand nombre de versions différentes, et beaucoup d’entre elles fonctionnent encore sur des appareils aujourd’hui. Il peut être difficile de se tenir au courant de la dernière version, et il se peut que vous ayez besoin d’un nouveau smartphone Android pour obtenir la version la plus récente et la plus performante d’Android.

Les principales versions d’Android sont généralement publiées une fois par an (bien que cela n’ait pas toujours été le cas), avec des mises à jour de sécurité mensuelles entre les deux. Occasionnellement, Google publie également des mises à jour ponctuelles (.1, .2, etc.), mais celles-ci ne sont généralement pas régulières. Souvent, des mises à jour plus importantes qui ne sont pas aussi importantes que les versions complètes justifient une mise à jour ponctuelle, comme le passage d’Android 8.0 à Android 8.1, par exemple.

Pendant de nombreuses années, chaque version d’Android était accompagnée d’un surnom de dessert, que de nombreuses personnes utilisaient à la place du numéro de version. Toutefois, Google a mis fin à cette pratique en 2019 avec Android 10.

Bref historique des versions d’Android

J’ai pensé qu’il était approprié de donner un aperçu de chaque version d’Android sur le nom de code et la date de sortie qui l’accompagnent. Par souci d’exhaustivité.

Android 1.5, Cupcake : 27 avril 2009

Android 1.6, Donut : 15 septembre 2009

Android 2.0-2.1, Eclair : 26 octobre 2009 (version initiale)

Android 2.2-2.2.3, Froyo : 20 mai 2010 (version initiale)

Android 2.3-2.3.7, Gingerbread : 6 décembre 2010 (version initiale)

Android 3.0-3.2.6, Honeycomb : 22 février 2011 (version initiale)

Android 4.0-4.0.4, Ice Cream Sandwich : 18 octobre 2011 (version initiale)

Android 4.1-4.3.1, Jelly Bean : 9 juillet 2012 (version initiale)

Android 4.4-4.4.4, KitKat : 31 octobre 2013 (version initiale)

Android 5.0-5.1.1, Lollipop : 12 novembre 2014 (version initiale)

Android 6.0-6.0.1, Marshmallow : 5 octobre 2015 (version initiale)

Android 7.0-7.1.2, Nougat : 22 août 2016 (version initiale). Android 8.0-8.1, Oreo : 21 août 2017 (version initiale). Android 9.0, Pie : 6 août 2018

Android 10.0 : 3 septembre 2019

Android 11.0 : 8 septembre 2020

Android 12.0 : 19 octobre 2021

Android 13.0 : 15 août 2022

Android 14.0 : 4 octobre 2023

Comme vous pouvez le constater, le système de mise à jour n’était pas régulier au début, mais l’ère Ice Cream Sandwich a lancé le calendrier annuel de mise à jour des versions du système d’exploitation.

Quelques autres notes amusantes :

Honeycomb était la seule version d’Android spécifique aux tablettes, et elle fonctionnait parallèlement à la version Gingerbread pour les smartphones. Les systèmes d’exploitation distincts pour smartphones et tablettes ont ensuite été combinés à partir d’Ice Cream Sandwich.

Ice Cream Sandwich est sans doute la mise à jour la plus spectaculaire d’Android à ce jour. Elle a non seulement combiné les versions smartphone et tablette du système d’exploitation, mais il a aussi complètement revu l’aspect et la convivialité du système.

Google a d’abord sorti des appareils Nexus destinés aux développeurs pour mettre en évidence la puissance de chaque version d’Android. Cela a finalement évolué vers la gamme d’appareils Pixel axée sur le consommateur que nous connaissons aujourd’hui.

Avec Android KitKat, Google s’est associé pour la première fois à un fabricant commercial pour la sortie d’une version d’Android. Ils l’ont fait à nouveau pour Android Oreo.

La dernière version d’Android est la 14.0

Android 14 est la dernière version d’Android, et elle a été publiée le 4 octobre 2023. Elle est arrivée en premier sur les smartphones Google Pixel, mais a également été rapidement déployée sur les appareils Samsung Galaxy en tant que bêta. Les smartphones de OnePlus, Xiaomi, Nokia et d’autres suivront éventuellement aussi.

Suivant la tradition commencée avec Android 10, Android 14 n’a pas de surnom de dessert amusant. Cependant, le nom de code interne d’Android 13 était « Upside Down Cake ». Il est un peu triste que Google n’utilise plus ces surnoms publiquement.

Tout comme Android 12 et Android 13 avant lui, Android 14 n’apporte pas de grands changements pour l’utilisateur, mais ce n’est pas une mauvaise chose. Il y a encore beaucoup de bonnes choses à découvrir, comme plus de personnalisation de l’écran de verrouillage, la communication d’urgence par satellite et le fond d’écran généré par des emojis.

Comment vérifier votre version d’Android ?

La vérification de la version d’Android fonctionnant sur votre appareil varie en fonction de l’entreprise qui l’a créé, mais voici les étapes de base qui devraient s’appliquer à la plupart des appareils.

Ouvrez le menu des paramètres de votre smartphone en tirant vers le bas l’écran de notification (une ou deux fois, selon le fabricant), puis en appuyant sur l’icône en forme d’engrenage De là, faites défiler le menu jusqu’en bas et appuyez sur l’entrée « À propos du téléphone » (qui peut également s’intituler « À propos de l’appareil ») Il devrait y avoir une entrée pour la version Android — encore une fois, en fonction de l’appareil et de la version Android, elle peut être différente.

Comment mettre à jour la dernière version d’Android ?

La réponse courte est également malheureuse : il se peut que vous ne puissiez pas le faire. C’est le fabricant de votre smartphone qui gère en premier lieu les mises à jour d’Android : Samsung est donc responsable de ses mises à jour. Les seules mises à jour gérées par Google elles-mêmes concernent les appareils Pixel.

Pour savoir si une mise à jour est disponible pour votre appareil, accédez à Paramètres > Système > Mise à jour du système (ou similaire). Encore une fois, cette option peut se trouver à un endroit différent selon votre téléphone — Samsung place l’option Mises à jour du système à la racine du menu Paramètres (Paramètres > Mise à jour du logiciel > Télécharger et installer), par exemple.

En appuyant sur cette option, vous vérifierez la présence d’une mise à jour sur l’appareil, mais il y a de fortes chances que vous ne trouviez rien. Dès qu’une mise à jour est disponible pour votre smartphone, il vous en informe généralement et vous invite à la télécharger et à l’installer immédiatement.

Le seul moyen infaillible d’être sûr d’obtenir la dernière version d’Android est d’acheter un smartphone de la gamme Pixel. Google met directement à jour ces smartphones, et ils sont généralement à jour avec la dernière version majeure et les derniers correctifs de sécurité.