Le Nothing Phone (2) commence à recevoir la version bêta de Nothing OS 2.5 basée sur Android 14

Nothing a été assez rapide à mettre à jour le Phone (1) avec Android 13 et il semble que ce soit la même chose pour le Phone (2) puisque l’entreprise a commencé à déployer la mise à jour open bêta de Nothing OS 2.5, basée sur Android 14.

La mise à jour Nothing OS 2.5 est considérée comme une mise à jour majeure depuis la version Nothing OS 2.0, introduite en juillet dernier. La mise à jour apporte un nouvel éditeur de captures d’écran et un menu pour une édition facile et une suppression immédiate. Vous disposerez également d’une nouvelle interface pour la bibliothèque de widgets. Il y aura également un nouveau widget photo qui vous permettra d’afficher des photos à la fois sur l’écran de verrouillage et sur l’écran d’accueil.

La nouvelle mise à jour de Nothing OS apporte un nouveau sélecteur de fond d’écran avec de nouveaux fonds d’écran de couleur unie et un filtre en verre pour un look différent. La page commune de personnalisation de l’écran d’accueil et de l’écran de verrouillage a été remaniée pour faciliter l’accès aux options. De plus, il est possible de masquer les icônes des applications sur l’écran d’accueil et dans le tiroir des applications. Vous pourrez faire glisser votre doigt vers la droite pour les effacer.

Il y a un nouveau geste de balayage à trois doigts pour les captures d’écran et un nouveau geste de retour qui respecte les directives de conception de Nothing. Une double pression sur le bouton d’alimentation peut être personnalisée pour accéder à une fonction choisie. En ce qui concerne les fonctionnalités d’Android 14, Nothing OS 2.5 inclut un nouveau thème de couleur monochrome, des paramètres rapides mis à jour et de nouvelles options de raccourci pour l’écran de verrouillage.

Vous pouvez également définir différents niveaux de volume pour la sonnerie et les sons de notification et accéder aux paramètres régionaux.

Pas encore de version stable

La version bêta ouverte 1 de Nothing OS 2.5, basée sur Android 14, peut être téléchargée dans Paramètres > Système > Mise à jour du système si vous faites partie du programme bêta. Si ce n’est pas le cas, vous pouvez vous inscrire ici. Une chose à noter est qu’il s’agit d’une mise à jour bêta. Elle peut donc comporter des bugs et n’est pas le produit final.

Il reste à voir quand le Phone (1) recevra la version bêta de Nothing OS 2.5 et quand nous pourrons attendre la version stable.