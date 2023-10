Voici la Honor Watch 4 Pro avec son écran LTPO AMOLED de 1,5 pouce

La Honor Watch 4 Pro est disponible en trois coloris : Vert foncé (cuir), Marron (cuir) et Noir (silicone). Elle est actuellement disponible en pré-commande en Chine, au prix de 1 599 CNY (environ 210 euros) pour le bracelet en silicone et 1 799 CNY (environ 235 euros) pour le bracelet en cuir.

La Watch 4 Pro dispose d’ un grand écran LTPO AMOLED de 1,5 pouce et prend en charge plus de 6 000 cadrans thématiques disponibles depuis l’application. La montre prend en charge la e-SIM, ce qui vous permet de passer des appels même sans smartphone, et elle est équipée d’un GPS pour les itinéraires.