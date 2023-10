Google lance son outil de transfert et de conversion eSIM avec la série Pixel 8

Apple a créé un précédent l’année dernière en supprimant complètement l’emplacement de la carte SIM de l’iPhone 14 et en optant uniquement pour l’eSIM. Les eSIM sont des cartes SIM numériques intégrées dans un appareil, qui peuvent offrir un certain nombre d’avantages par rapport aux cartes SIM physiques, tels que la sécurité et la flexibilité. Toutefois, ce changement a suscité des inquiétudes justifiées chez les utilisateurs d’Android, qui craignent désormais que leurs constructeurs de smartphones préférés ne leur emboîtent le pas.

Comme de nombreux utilisateurs d’iPhone l’ont douloureusement découvert, le transfert d’une eSIM d’un appareil à l’autre peut devenir un processus compliqué qui implique de désactiver le profil eSIM sur l’ancien téléphone et de le réactiver sur le nouveau. Il est devenu évident que si l’eSIM était destinée à devenir la nouvelle norme, et pratiquement la seule option, le processus devait être affiné et de nombreux opérateurs de téléphonie mobile devaient s’y rallier.

Face à ces difficultés, des entreprises comme Samsung et Google ont commencé à travailler sur des solutions. Samsung a commencé à déployer sa solution le mois dernier avec la sortie de One UI 5.1, qui incluait un outil de transfert et de conversion de SIM à eSIM pour un petit sous-ensemble de ses appareils. Google a déclaré en février qu’elle travaillait sur son propre outil de transfert eSIM, que nous attendions avec la sortie publique d’Android 14.

Heureusement, nous voyons déjà des résultats. Comme le rapporte Android Police, sur la base des conclusions de Mishaal Rahman, la solution de transfert eSIM promise par Google est arrivée avec le lancement de la série Pixel 8. Cela a été repéré lorsqu’un utilisateur est tombé sur l’option de transfert d’un profil eSIM existant d’un ancien smartphone Pixel vers un nouveau Pixel 8 Pro pendant le processus de configuration initial.

eSIM transfer is finally here, as Google promised! When you set up the Pixel 8, it seems you have the option to transfer certain eSIM profiles from your old Pixel phone to your new one. Tipster winner00 transferred a T-Mobile eSIM from a Pixel 7 Pro to a Pixel 8 Pro. pic.twitter.com/KRraIZPwDN — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) October 11, 2023

En outre, il s’est avéré que l’outil comprenait une option permettant de convertir une carte SIM physique en eSIM. Cela peut s’avérer très pratique, surtout si vous voyagez ou changez d’opérateur.

Il faudra le tester

Le nouvel outil de migration eSIM de Google simplifie le processus en permettant aux utilisateurs de transférer directement leur profil eSIM d’un smartphone Pixel à un autre, sans avoir à contacter leur opérateur. Cependant, il est important de noter que l’outil peut ne pas fonctionner avec tous les appareils ou tous les opérateurs. Pour l’instant, il a été signalé qu’il fonctionnait entre les appareils Pixel sur T-Mobile aux États-Unis et Deutsche Telekom en Europe, bien que cela puisse ne pas fonctionner comme prévu à chaque fois.

L’outil de transfert eSIM de Google est une étape positive pour rendre la migration eSIM sur Android plus facile et plus pratique. Espérons que les prochaines étapes évidentes visant à étendre la prise en charge des opérateurs et des appareils suivront sans tarder.