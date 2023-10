Adobe Lightroom sur Mobile ajoute la prise en charge HDR sur Android 14

Juste à temps pour Android 14, Adobe Lightroom pour Android a reçu une mise à jour majeure, ajoutant la prise en charge des images HDR. Cela signifie que les utilisateurs peuvent désormais modifier et exporter leurs images HDR directement à partir de l’application, sans avoir à utiliser une application distincte.

Le tout nouveau système d’exploitation de Google prend en charge le nouveau format d’image, ce qui devrait améliorer considérablement l’aspect des photos prises sur smartphone. La possibilité d’effectuer des retouches dans Lightroom permettra aux photographes de smartphones exigeants d’exercer un contrôle total sur le produit final, mais il faudra attendre un certain temps avant que la plupart des gens puissent voir le produit fini sur leur propre appareil.

La nouvelle a été communiquée directement par Adobe, tout en faisant l’éloge de la plage dynamique élevée (HDR) et de son impact sur les photos. Toutefois, la prise en charge de ce format par l’application présente quelques limites.

Si vous pouvez désormais capturer, modifier et exporter des photos HDR dans l’application Lightroom Android (v9.0.0), vous ne pourrez le faire que sur les appareils compatibles fonctionnant sous Android 14. Pour l’instant, la liste des appareils est assez limitée, comprenant uniquement les Google Pixel 7, Pixel 7a et Pixel 7 Pro.

Actuellement, il n’y a aucune mention de la nouvelle série Pixel 8 sur la page d’aide d’Adobe ou les notes de mise à jour du Play Store, mais on peut supposer que ce ne sera pas le cas longtemps. Les smartphones les plus récents de Google seront les premiers à prendre en charge la nouvelle fonctionnalité Ultra HDR pour Android 14, qui permettra aux utilisateurs de capturer et d’éditer des images HDR avec une gamme dynamique encore plus large. Il est toutefois surprenant de constater que le Google Pixel Fold, âgé d’à peine 4 mois, n’est pas pris en charge, comme le confirment son omission de la liste de prise en charge des appareils et mes propres tests avec l’appareil.

Limité pour le moment

Pour les appareils pris en charge, l’utilisation de la nouvelle fonctionnalité HDR dans Lightroom est simple. Il suffit d’ouvrir une image HDR dans l’application, de passer en mode « Édition » et de sélectionner l’outil « Lumière ». Ensuite, faites défiler l’écran jusqu’en bas et activez l’option « Modifier en mode HDR ». Vous verrez alors un logo HDR en haut à droite sur lequel vous pourrez appuyer pour afficher l’histogramme et ajuster votre image. N’oubliez pas de cocher la case « Visualiser HDR » lorsque vous êtes prêt à exporter !

L’ajout de la prise en charge du HDR à Lightroom pour Android et la future fonction Ultra HDR de Google sont une excellente nouvelle pour les utilisateurs d’Android qui aiment prendre et retoucher des photos HDR, mais qui ne veulent pas passer d’une application à l’autre pour le faire. Espérons que la prise en charge de ce format s’étendra à davantage d’appareils et d’applications de retouche d’images tierces.