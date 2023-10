Dropbox retravaille son interface Web et lance Dash, sa fonction de recherche universelle alimentée par l’IA

Dropbox a annoncé plusieurs changements pour son service d’hébergement de fichiers, notamment une nouvelle interface Web, une version bêta ouverte pour sa fonction de recherche universelle basée sur l’intelligence artificielle, des mises à jour d’une autre fonction d’intelligence artificielle en version alpha, et une version alpha précoce d’un nouvel outil de collaboration vidéo.

Commençons par la nouvelle interface Web, car la plupart des utilisateurs de Dropbox sont susceptibles de la rencontrer au fur et à mesure de son déploiement, qu’ils utilisent ou non les fonctionnalités les plus avancées du service. Une nouvelle barre d’action s’affiche sur la page et permet d’accéder rapidement à des fonctionnalités telles que l’enregistrement d’écran, la création de dossiers et le téléchargement de fichiers. Les aperçus de fichiers ont également été repensés, Dropbox affirmant qu’ils faciliteront l’édition d’images, de vidéos et de PDF. La barre de navigation gauche a été rationalisée, et l’ensemble de l’interface est également plus propre et plus simple.

Selon le communiqué de presse de Dropbox, la nouvelle interface se déploie lentement et sera disponible pour tous les clients dans les mois à venir.

La prochaine nouveauté est Dash, la fonction de recherche universelle alimentée par l’IA, que l’entreprise lance actuellement en version bêta ouverte. Lorsqu’elle a été annoncée en juin, Dash a été présentée comme « Google pour vos affaires personnelles », vous aidant à retrouver votre travail dans plusieurs applications et onglets de votre navigateur.

Il y a aussi Dropbox AI, une fonctionnalité distincte, mais apparentée, qui, depuis le mois de juin, est capable de résumer et de répondre à des questions sur le contenu d’un utilisateur, comme des vidéos plus longues, des fichiers audio et des documents. Aujourd’hui, Dropbox annonce qu’elle étend cette fonctionnalité à l’ensemble du compte d’un utilisateur, lui permettant de poser des questions et de recevoir des résumés de ses fichiers. Cette fonctionnalité est actuellement disponible en version alpha pour un nombre progressivement croissant d’utilisateurs de Dropbox.

Dropbox Studio, l’outil pour les créateurs de vidéos

Enfin, la société annonce Dropbox Studio, un outil de collaboration qui se veut un guichet unique pour les créateurs de vidéos. S’appuyant sur les fonctions existantes Capture et Replay, Dropbox Studio a pour objectif de regrouper les fonctions d’édition (y compris les outils pilotés par l’intelligence artificielle), les commentaires et les outils de publication dans un emplacement centralisé. Dropbox Studio sera lancé en version alpha auprès d’une sélection de clients dans les semaines à venir.

Parallèlement, Dropbox lance également de nouveaux niveaux d’abonnement, à partir de 22 dollars par mois (ou 18 dollars par mois en cas de facturation annuelle) pour le niveau Essentials, jusqu’à 32 dollars par mois (ou 26 dollars par mois en cas de facturation annuelle) pour le niveau Business Plus, qui offre des fonctionnalités supplémentaires telles que le stockage partagé entre les membres d’une équipe, un espace de stockage global plus important et des fonctions de sécurité renforcées. Les plans sont disponibles pour les nouveaux clients à partir d’aujourd’hui.