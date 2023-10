Apple travaille sur une mise à jour majeure de l’écran des futurs iPad Air et iPad mini

Cela fait un moment que l’on entend dire qu’Apple pourrait enfin apporter l’OLED à l’iPad Pro en 2024, en remplaçant les écrans mini-LED actuels par des écrans qui ressemblent davantage à ce que l’on trouve sur un iPhone 15 Pro ou un iPhone 15 Pro Max. Mais il semble que ce ne soit que le début, car un nouveau rapport suggère qu’un iPad Air et un iPad mini OLED sont également à l’étude.

C’est ce que révèle un rapport du cabinet de recherche Omdia relayé par 9to5Mac, qui affirme qu’Apple « discute continuellement de la possibilité d’adopter largement la technologie OLED pour l’iPad mini et l’iPad Air ». Cependant, cela ne se produirait apparemment pas avant 2026 ou plus tard, donc ne vous attendez pas à ce que l’iPad mini (2023) ou l’iPad Air 6 en soit équipé.

Néanmoins, si cela se produit, il s’agirait d’une mise à niveau encore plus importante pour ces iPad que pour la gamme iPad Pro, car les modèles actuels — l’iPad Air (2022) et l’iPad mini (2021) — utilisent tous deux des écrans LCD, qui sont généralement considérés comme une technologie inférieure à la mini-LED et à l’OLED.

Le principal avantage de l’OLED par rapport à l’écran LCD et au mini-LED est qu’il permet d’obtenir des noirs plus clairs, de sorte que les couleurs semblent plus précises et que le contraste entre les tons clairs et foncés est plus important. Cela dit, la mini-LED peut offrir un contraste supérieur à celui de l’écran LCD et peut également être plus lumineuse que l’OLED.

Quoi qu’il en soit, l’OLED devrait constituer une mise à niveau pour tous les iPad, mais surtout pour ceux qui sont actuellement équipés d’un écran LCD, comme les gammes iPad mini et iPad Air.

OLED à partir de l’année prochaine

Mieux encore, vous n’aurez probablement pas à attendre jusqu’en 2026 pour obtenir un iPad OLED si vous êtes prêt à débourser pour un modèle Pro. Comme indiqué ci-dessus, nous avons entendu des rumeurs selon lesquelles un iPad Pro OLED débarquerait en 2024, et ce rapport corrobore cette information, affirmant qu’Apple prévoit de lancer un iPad Pro OLED de 11 pouces et un autre de 12,9 pouces l’année prochaine.

Il s’agit des mêmes tailles que les modèles actuels, bien que nous ayons notamment entendu dire ailleurs qu’Apple pourrait prévoir un modèle d’iPad Pro plus grand, soit à la place, soit en plus d’un nouveau modèle de 12,9 pouces.

Quoi qu’il en soit, le fait qu’Apple lance ou non des versions OLED de l’iPad mini et de l’iPad Air dépendra apparemment, en partie, du succès de ces iPad Pro OLED, bien qu’il semble qu’Omdia ne les attende pas avant 2026, quoi qu’il en soit.