Les livraisons mondiales de PC ont diminué de 7,6 % en glissement annuel au 3e trimestre 2023

Au troisième trimestre 2023, les livraisons mondiales d’ordinateurs personnels ont continué à diminuer, chutant de 7,6 % par rapport à l’année précédente. Environ 68,2 millions de PC ont été expédiés dans le monde au cours de cette période, comme l’indique le Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker de l’International Data Corporation (IDC).

Linn Huang, vice-président de la recherche pour les appareils et les écrans chez IDC, a commenté le rapport en ces termes :

L’avènement de l’IA générative pourrait marquer un tournant pour l’industrie informatique. Bien que ses applications soient encore en cours de définition, ce domaine suscite déjà un grand intérêt. Les ordinateurs dotés d’IA offrent aux entreprises la possibilité de personnaliser plus profondément l’expérience des utilisateurs, tout en préservant la confidentialité et la souveraineté des données. Avec le lancement anticipé d’un plus grand nombre d’appareils de ce type au cours de l’année à venir, nous prévoyons une augmentation considérable des prix globaux du marché.

L’analyse montre qu’il y a de la lumière au bout du tunnel et que l’industrie pourrait être en train de passer par le pire, ce qui signifie que vous pourriez envisager de mettre à niveau votre ordinateur portable ou votre PC bien-aimé avant que la concurrence ne s’intensifie à nouveau et que les prix ne commencent à augmenter. Bien que la demande de PC et l’économie mondiale ne soient pas très fortes, les ventes de PC ont légèrement augmenté au cours des deux derniers trimestres. Cela a ralenti le déclin annuel, montrant que le marché des PC s’améliore.

Les stocks de PC dans les magasins et les entrepôts ont été réduits, et la plupart des endroits en ont une bonne quantité en stock. Mais les prix continuent de baisser, en particulier pour les consommateurs et les entreprises. Certains grands fabricants de PC ont vu leurs ventes chuter pendant cette période, comme Apple, qui a connu une comparaison difficile avec l’année précédente en raison de problèmes de production liés à la COVID au troisième trimestre de l’année 22.

HP est la seule entreprise du top 5 à avoir connu une augmentation d’une année sur l’autre, mais seulement de 6,4 %. En revanche, Apple a connu la plus forte baisse, soit 23,1 %. La croissance de HP s’explique par le retour à des niveaux de stocks normaux. L’industrie des PC s’améliore lentement. Au second semestre 2024 et au-delà, les ventes augmenteront parce que les gens voudront mettre à jour leurs appareils et que le support de Windows 10 prendra fin.

Mais pour l’instant, l’industrie du PC reste confrontée à des défis, selon Jitesh Ubrani, chercheur chez IDC. Il a également indiqué que la lenteur des progrès de l’industrie incite les entreprises à envisager de se procurer des pièces et de fabriquer des PC ailleurs qu’en Chine. Il s’agira d’un sujet important à l’avenir, au même titre que l’amélioration de l’IA dans les PC.