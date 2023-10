La mise à jour de Google Meet ajoute une résolution vidéo 1080p pour les appels de groupe

Après avoir introduit la possibilité d’installer des modules complémentaires tiers directement dans l’application le mois dernier, Google Meet se dote aujourd’hui d’une autre fonctionnalité utile qui n’est pas vraiment liée à la productivité : la prise en charge de la résolution 1080p pour les appels de groupe.

Jusqu’à présent réservée aux appels 1:1 sur Google Meet, la prise en charge de la HD intégrale est désormais étendue aux réunions de trois participants ou plus. Ceux qui possèdent des caméras 1080p doivent sélectionner l’option de résolution supérieure avant de participer à une réunion, car elle est désactivée par défaut.

Selon Google, la résolution 1080p n’est envoyée que lorsqu’un ou plusieurs utilisateurs épinglent l’utilisateur disposant de la résolution 1080p sur un écran suffisamment grand pour afficher le flux vidéo haute résolution. Les paramètres d’envoi et de réception de vidéos de haute qualité peuvent être définis dans Paramètres > Vidéo sur le web, et Google Meet ajustera automatiquement la qualité si la bande passante du réseau se restreint.

Pour que cela fonctionne correctement, une bande passante supplémentaire sera nécessaire pour pouvoir envoyer des vidéos en 1080p. Comme prévu, si les conditions requises ne sont pas remplies, l’application ajustera automatiquement la résolution. La prise en charge du streaming 1080p dans les appels de groupe est désormais disponible dans les domaines Rapid et Scheduled Release.

Google a confirmé que la nouvelle fonctionnalité est disponible gratuitement pour Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Starter, Education Plus et Teaching and Learning Upgrade.

La nouvelle fonctionnalité est également disponible pour les abonnés à Workspace Individual, mais pas pour les utilisateurs disposant d’un compte Google personnel, du moins pour le moment.