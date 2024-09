Gemini débarque sur mobile : vos réunions Google Meet bientôt plus productives !

Gemini, le chatbot génératif d’IA de Google, ne cesse de gagner en utilité. Récemment, Google a commencé à déployer une nouvelle fonctionnalité de Gemini pour son application de productivité, Google Meet. Cette fonctionnalité exploite la puissance de Gemini pour « Prendre des notes avec Gemini », allant ainsi bien au-delà de la simple transcription vocale.

« Prendre des notes avec Gemini » peut résumer toute la conversation dans Google Meet et vous donner un récapitulatif complet de la réunion avec des notes détaillées. Actuellement disponible sur la version Web de Google Meet, cette fonctionnalité semble désormais se diriger vers les appareils mobiles.

Android Authority a découvert des lignes de code dans l’application Gmail pour Android (version 2024.09.08.673 958 928) qui indiquent que la version mobile de « Prendre des notes avec Gemini » est en cours de développement. D’après le code découvert, il semblerait que la version mobile de l’outil fonctionnera de la même manière que la version Web.

Vous pouvez donc vous attendre à ce qu’elle soit capable de récapituler les réunions (en résumant la conversation et en fournissant une transcription complète, qui est ensuite ajoutée à un document de notes de réunion partagé). Elle sera également en mesure de s’intégrer à Google Agenda et Drive, de sorte que vous puissiez facilement enregistrer et partager des notes avec les participants après la réunion.

Bien sûr, vous pouvez également vous attendre à un suivi en temps réel, ce qui signifie que vous serez informé en temps réel de l’état de la prise de notes de Gemini avec des indications telles que « Gemini prend des notes ». Pour l’instant, la fonctionnalité est limitée à l’anglais, et d’autres langues seront probablement disponibles ultérieurement.

La version mobile de la fonctionnalité n’est pas encore fonctionnelle. Actuellement, la version de bureau de « Prendre des notes avec Gemini » est disponible pour les utilisateurs disposant d’abonnements Google Workspace qui ont des modules complémentaires Gemini Enterprise, Gemini Education Premium ou AI Meetings & Messaging.

Une fonctionnalité de Google Meet très utile

Cette fonctionnalité pourrait changer la donne pour de nombreuses personnes, compte tenu de son utilité. Jusqu’à présent, elle n’a pas été parfaite et peut être perturbée par le bruit de fond, l’accent et les discussions complexes, ce qui peut entraîner des erreurs. Mais l’IA générative s’améliore constamment, et on peut donc envisager un avenir proche où cette fonctionnalité deviendra de plus en plus précise.

Nous ne savons pas encore quand elle sera officiellement disponible sur les smartphones. Dès que nous en saurons plus, nous ne manquerons pas de vous tenir informés, alors restez à l’écoute !