Google Meet améliore son interface sur Android avec une nouvelle refonte visuelle

Google améliore l’expérience utilisateur de son application Google Meet sur les appareils Android. La firme de Mountain View a récemment annoncé une refonte visant à offrir une interface plus épurée et efficace pour les utilisateurs rejoignant un appel via leur appareil Android.

Désormais, ces utilisateurs bénéficieront d’une expérience visuelle optimisée avec des vidéos affichées en plein écran, permettant ainsi une meilleure immersion.

En plus de cette refonte visuelle, Google déploie une nouvelle interface de contrôle des réunions. Celle-ci présente des commandes simplifiées, avec des indicateurs plus clairs pour des informations importantes telles que le titre de la réunion. Les captures d’écran partagées par Google montrent que toutes les commandes de la réunion sont désormais regroupées dans un cadre unique. On y trouve les fonctions essentielles comme l’activation ou la désactivation de la caméra, le bouton de coupure du micro, le menu des options supplémentaires, l’icône pour saluer, ainsi que le bouton de fin d’appel.

Bien que Google continue probablement d’affiner cette nouvelle expérience utilisateur dans les mois à venir, la mise à jour actuelle marque déjà une nette amélioration de la qualité des appels pour les utilisateurs d’Android.

Quant à la disponibilité, Google a confirmé que cette nouvelle interface de Google Meet est déjà déployée pour l’ensemble des utilisateurs. Que vous soyez client de Google Workspace, abonné à Workspace Individual, ou simplement détenteur d’un compte Google personnel, cette mise à jour est désormais accessible à tous.